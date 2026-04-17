¿Por qué te sientes atraída por quienes te tratan mal? La ciencia detrás de la atracción por relaciones tóxicas

La ciencia lleva años tratando de entender por qué, incluso cuando sabemos que algo nos hace daño, nos cuesta tanto soltarlo, y esta es la prueba de que miles de personas vayan a terapia, preocupadas por sus malas decisiones a la hora de elegir pareja.

A menudo, estas personas experimentan confusión entre lo que les atrae y lo que les conviene, dudas sobre si deben irse o quedarse, y miedo a perder conexiones intensas pese a las señales de alerta.

En el fondo, reflejan una lucha interna entre la emoción, el apego y la necesidad de tomar decisiones más saludables, ¿pero cuál es la razón detrás de sentirse atraída por una persona que nos trata mal?

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¿Cómo es una relación tóxica?

Una relación tóxica es un vínculo en el que, en lugar de sentirse apoyo, respeto y bienestar, predomina el malestar emocional. Es una relación que desgasta más de lo que aporta.

No significa que no haya momentos buenos, sino que los comportamientos negativos son frecuentes y terminan afectando tu autoestima, tu tranquilidad o incluso tu salud mental.

Algunas señales comunes son:

Falta de respeto constante (críticas, insultos o humillaciones)

Control o celos excesivos

Manipulación emocional (hacerte sentir culpable o responsable de todo)

Dinámicas de “sube y baja” (momentos muy intensos seguidos de conflictos o distancia)

Miedo a expresar lo que sientes o a que la otra persona reaccione mal

La ciencia detrás de la atracción por relaciones tóxicas Getty Images

¿Por qué nos atraen las relaciones tóxicas de acuerdo con la psicología?

Desde la psicología, la atracción hacia relaciones tóxicas no es casual ni “irracional”; suele tener raíces emocionales, biológicas y aprendidas. Varias teorías ayudan a explicarlo:

Apego emocional aprendido

Si creciste con afecto inconsistente (a veces amor, a veces rechazo), puedes desarrollar un apego ansioso, y cuando te vuelves adulta, este patrón te lleva a sentirte más atraída por personas impredecibles, porque ese tipo de vínculo se siente familiar, aunque duela.

Enganche emocional

Cuando alguien alterna entre cariño y distancia, activa un mecanismo psicológico similar al de una adicción, y eso hace que lo valores más y te cueste soltar la relación.

Química cerebral

Las relaciones intensas generan picos de dopamina (placer) y cortisol (estrés), y esa mezcla puede hacer que confundas ansiedad con amor o pasión, creando una especie de dependencia emocional.

Autoestima y creencias internas

Si tienes una baja autoestima o creencias como “no merezco algo mejor”, es más probable que toleres conductas dañinas o que busques validación en personas que no la ofrecen de forma sana.

Idealización del amor

La cultura y las historias románticas han reforzado la idea de que el amor verdadero es intenso, complicado o incluso doloroso, haciendo que las relaciones estables se perciban como “aburridas” y las conflictivas como “apasionadas”.

Deseo de reparar el pasado

A nivel inconsciente, algunas personas buscan parejas que les recuerdan heridas pasadas (familiares o emocionales) con la esperanza de “hacerlo bien esta vez” y obtener el amor que antes faltó.