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Amor y Sexo

¿Por qué nos esforzamos en no ser “intensas” para que él no se asuste?

¿Te guardas lo que sientes para no parecer “loca”? La psicología explica por qué la represión emocional atrae a hombres evitativos y cómo romper el ciclo.

Marzo 28, 2026 • 
Scarlet Valencia
6 cosas en las que mentimos los hombres y las mujeres sobre el sexo

¿Por qué nos esforzamos en no ser “intensas” para que él no se asuste?

Getty Images

A ver, levante la mano la que ha borrado un mensaje de tres párrafos para escribir un seco “ok” solo para no parecer “demasiado”. ¡Todas! Estamos tan aterradas de que nos llamen “intensas” que nos hemos convertido en expertas en fingir que nada nos importa. Pero, spoiler alert: al tratar de no asustarlo a él, te estás abandonando a ti. Hoy vamos a entender por qué tu intensidad es, en realidad, tu superpoder.

  • La teoría del apego. La psicóloga Amir Levine explica que las personas con apego ansioso suelen reprimir sus necesidades para no alejar al evitativo, creando un círculo vicioso de ansiedad.
  • El gaslighting social. La etiqueta de “intensa” es una herramienta para silenciar las necesidades femeninas. Si pides claridad y él se asusta, el problema es su falta de madurez, no tu exceso de ganas.
  • Salud mental. Reprimir emociones eleva el cortisol. Ser “auténtica” es, literalmente, mejor para tu piel y tu corazón.
mujer triste

Tu intensidad es, en realidad, tu superpoder.

Getty Images

Dato Cosmo

Los hombres con apego seguro aman la claridad. Solo los “inmaduros” confunden interés con intensidad. Deja de pedir perdón por tener sentimientos. Si tu verdad lo asusta, que corra; te está haciendo el favor de dejar espacio para alguien que no le tenga miedo a la profundidad.

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