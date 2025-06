¿Por qué no me siento deseada si mi pareja me ama?

A veces, estás en una relación en la que estás 100% segura de que tu pareja te ama, pero de la nada llega esa sensación de que no te sientes deseada. Y por más que te repitas una y otra vez que “el amor está”, no puedes evitar preguntarte: ¿por qué me siento así?

Cuando el amor está, pero el deseo se desvanece: cómo entender y superar la desconexión emocional y sexual en pareja

La respuesta no es simple ni universal para cada relación, pero pueden haber factores en común que resuenen con tu relación. Uno de los primeros puntos que hay que entender es que amar a alguien no siempre es sinónimo de deseo constante, ni mucho menos asegura que te vayas a sentir validada emocionalmente todo el tiempo.

Tal vez ya no hay tantas miradas intensas, caricias sin motivo o esos detalles que antes hacían que te sintieras increíblemente deseada. Pero eso no significa que el amor desaparece, esto puede pasar por culpa de la rutina, el cansancio diario o incluso la falsa creencia de que “ya no hace falta hacer tanto esfuerzo” porque creen que ya te tienen “asegurada”.

Otra razón por la que puede que no te sientas deseada es la desincronía de la libido, pueden haber temporadas en que uno quiere más sexo, el otro menos. Esa diferencia, aunque común y completamente válida, si no se habla con claridad, puede llegar a herir. Si tú deseas conectar más íntimamente y tu pareja no muestra tanto interés, es fácil asumir que ya no le gustas, que algo cambió o incluso que hay alguien más. Pero muchas veces tiene que ver con temas personales como el estrés, fatiga, ansiedad, incluso el exceso de pantallas y redes sociales que nos desconectan del momento.

Adicionalmente, también puede influir el cómo te percibes a ti misma. Si tu autoestima está muy ligada a cómo te desea tu pareja, cuando eso baja, tu seguridad puede derrumbarse. Esa sensación de no ser “suficiente”, de no ser “tan atractiva” como antes, comienza a hacer ruido. Y esto no solo trae estragos en el vínculo emocional, también en tu bienestar personal.

Entonces, ¿qué puedes hacer?

Primero, habla claro y sin culpa. Empezar una plática desde un punto de honestidad y sinceridad puede ser todo lo que necesitas para traer un cambio en la dinámica. Tal vez tu pareja no sabe cómo te sientes o no había notado esos cambios y el que tu lo expreses puede hacer una gran diferencia.

Otra manera en la que pueden reavivar esa chispa es darse momentos para tener salidas espontáneas, alargar un poco más los abrazos o simplemente intercambiar palabras de admiración puede mejorar mucho la situación. El deseo muchas veces nace de sentirse emocionalmente cerca.

Si después de intentar cambiar la dinámica, sientes que la sensación persiste y te está afectando mucho, también es válido buscar ayuda profesional. Ya sea un terapeuta de pareja o sexólogo pueden ser un gran aliado. Sentirte poco deseada aunque estés en una relación amorosa es más común de lo que imaginas. Pero no estás sola, ni hay algo malo contigo. Darte la oportunidad de ponerle palabras a lo que sientes y tomar acciones amorosas hacia ti misma puede marcar toda la diferencia.