¿Por qué los hombres son infieles incluso cuando “todo está bien”?

Esta es la pregunta del millón. Contrario a la creencia popular, la infidelidad no siempre es por falta de tener sexo. La reconocida terapeuta Esther Perel afirma que muchas veces la infidelidad no es una búsqueda de otra persona, sino una búsqueda de una nueva versión de sí mismos.

Razones psicológicas por las que los hombres son infieles

El fenómeno de la “expansión del Yo”

Según la psicología social, los seres humanos tenemos un deseo intrínseco de crecimiento. En una relación larga, los roles se vuelven predecibles. La infidelidad les ofrece la “oportunidad” de “ser alguien más” por unas horas. No buscan a otra mujer; buscan volver a sentirse jóvenes, despreocupados o aventureros, versiones de sí mismos que sienten haber perdido en la rutina.

Déficit de validación vs déficit de “intimidad”

Un estudio de M. Gary Neuman reveló que el 48% de los hombres citó la “insatisfacción emocional” como la razón principal de su engaño. La infidelidad se convierte en una forma de narcisismo reactivo: buscan en una extraña la mirada de admiración que sienten que ya no tienen en su mesa de comedor. No es que no te amen, es que no se aman a sí mismos si no es a través de una conquista nueva.

La paradoja de la intimidad: el miedo al compromiso

Para algunos hombres, la estabilidad es aterradora. El psicólogo Amir Levine explica que aquellos con un estilo de apego evitativo ven la cercanía extrema como una amenaza a su libertad. La infidelidad actúa como una “válvula de escape” o una estrategia de distanciamiento: crean un secreto para romper la simbiosis con su pareja y sentir que recuperan su autonomía, aunque sea de forma destructiva.

La dopamina de lo prohibido

Biológicamente, el cerebro masculino es sensible a la novedad sensorial. En algunos casos, la infidelidad es una respuesta impulsiva a ese rush de lo que no pueden tener. No hay un “porqué” profundo más allá de una pobre regulación de impulsos y una baja inteligencia emocional que les impide valorar las consecuencias a largo plazo frente al placer inmediato.

Entender los motivos no justifica la acción, pero nos da las herramientas para elegir parejas con mayor inteligencia emocional. La infidelidad suele hablar más de las carencias internas de él que de tus fallas como pareja.