¿Por qué los hombres se alejan “de repente”?

¿Todo iba bien y de pronto dejó de escribir? Analizamos la psicología detrás del alejamiento masculino y qué hacer cuando él se vuelve un extraño

Marzo 04, 2026 • 
Scarlet Valencia
hombre confundido frente a computadora

Getty Images

El alejamiento repentino rara vez es tan “repentino” como parece; suele ser un proceso interno que ellos no saben comunicar. Antes de que empieces a revisar cada mensaje buscando un error de tu parte, respira. Aquí te explicamos qué pasa por su mente, y lo más importante, cómo recuperar tu poder en medio del silencio.

Las 3 razones reales según la psicología

Miedo a la vulnerabilidad

Según el Dr. Amir Levine, psiquiatra y autor del bestseller “Attached”, este comportamiento es un síntoma clásico del apego evitativo. Cuando sienten que se están enamorando “demasiado”, su instinto de protección los hace retroceder para recuperar el control.

Saturación emocional

La antropóloga Helen Fisher señala que el cerebro masculino puede experimentar lo que ella llama “saturación de dopamina”. Tras una fase de conquista intensa, los niveles de testosterona y dopamina se estabilizan, y si el hombre no ha pasado a la fase de oxitocina (vinculación profunda), su instinto natural es retroceder para evaluar la situación.

Falta de honestidad

A veces, simplemente el interés bajó y prefieren el “cobarde” camino del alejamiento gradual para evitar el conflicto de una ruptura clara.

El problema, según la psicóloga Esther Perel, es que en la era digital el silencio se ha convertido en una forma de comunicación pasivo-agresiva que genera ansiedad extrema en quien lo recibe, activando las mismas zonas del cerebro que el dolor físico.

¿Cómo recuperar tu poder en medio del silencio?

Si él ha decidido tomar distancia, tu mejor jugada no es perseguirlo, sino reclamar tu energía. Aquí tienes 3 tips de oro para mantener tu dignidad intacta:

1. Aplica la “Ley del Espejo”

Si él baja la intensidad, tú también. No intentes compensar su silencio con más mensajes o preguntas. Esto rompe la dinámica de perseguidor-perseguido y le devuelve la responsabilidad de la conexión.

2. Corta el stalking digital

Puede ser difícil, lo sé. Recuerda que tu poder se fuga cada vez que revisas sus stories. La neurociencia explica que esto mantiene tus niveles de estrés por las nubes. Si no hay comunicación real, deja de consumir su vida virtual.

3. Reenfoca tu perspectiva y no busques justificarlo

En lugar de torturarte preguntándote "¿por qué se alejó?”, pregúntate: "¿Para qué me sirve este espacio?”. Usa ese tiempo para retomar el gym, salir con tus amigas o avanzar en ese proyecto que amas. Cuando dejas de esperar una respuesta, la respuesta suele llegar sola, y para entonces, quizás ya no te importe.

Scarlet Valencia
