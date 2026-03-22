¿Por qué los hombres pierden el interés después de lograr llevarte a la cama?

¿Tuvieron una noche increíble y ahora desapareció? Es la historia de siempre: semanas de flirteo, citas perfectas, tensión sexual por las nubes... finalmente cedes, tienen un sexo increíble y, al día siguiente, el interés cae más rápido que las acciones de una mala empresa. ¿Hiciste algo mal? Spoiler: No. Es un patrón psicológico tan viejo como el tiempo mismo.

La dopamina de la caza

Expertos en psicología evolutiva señalan que para ciertos hombres, la seducción es un juego de conquista, no de conexión.

Caída de dopamina

Durante la conquista, el cerebro masculino está inundado de dopamina. Una vez que el objetivo (el sexo) se alcanza, los niveles caen drásticamente, y si no hay una conexión emocional previa, se sienten “vacíos” o aburridos.

La paradoja de la inversión

Para ellos, el esfuerzo era el premio. Una vez obtenido, sienten que “ya terminaron el nivel del juego” y buscan un nuevo reto.

Miedo al compromiso

El sexo para muchas mujeres es el inicio de la intimidad; para ciertos hombres, es el momento en que la relación se vuelve “demasiado real” y se asustan, huyendo para recuperar su “libertad”.

Si se fue después del sexo, te hizo un favor: te liberó espacio para alguien que quiera el postre y no solo la entrada. ¡Siguiente!