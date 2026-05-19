Aunque su nombre puede sonar misterioso, especialistas en sexualidad coinciden en que su popularidad va en aumento, pues más allá de la novedad, la postura 30 del kamasutra se caracteriza por generar una mayor conexión, control y sensibilidad durante su encuentro.

En redes sociales se ha convertido en una de las más comentadas porque promete mayor placer para las mujeres, y además destaca por ser desafiante, divertida y muy “orgásmica”, razón por la que muchas parejas ya quieren probarla en sus encuentros íntimos.

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¿Qué es la postura 30?

La postura “30” suele describirse como una variación donde la pelvis se inclina en un ángulo aproximado de 30 grados, permitiendo una penetración más precisa y una estimulación más directa en zonas altamente sensibles, especialmente el punto G y el clítoris de manera indirecta.

La clave está en el ángulo, pues a diferencia de posiciones más intensas o acrobáticas, esta apuesta por movimientos lentos, contacto visual y una sensación de cercanía que muchas mujeres describen como más placentera y emocionalmente satisfactoria.

¿Por qué la postura “30” es una de las más placenteras y preferidas de las mujeres? Eric O’Connell/Getty Images

¿Por qué la postura 30 genera mayor placer?

Los sexólogos explican que esta postura es una de las que más favorece al placer femenino, debido a varios factores como:

Mayor estimulación del punto G porque facilita el contacto de la pared vaginal.

Menos tensión corporal, pues resulta muy cómoda y relajante para las mujeres.

Ritmo más controlado que permite ajustar la profundidad y la intensidad.

Mayor conexión emocional que mejora la intimidad y la sensación de seguridad en la pareja.

Además, hay otro detalle importante: muchas mujeres alcanzan más placer cuando se sienten cómodas, escuchadas y sin presión por “seguir un guión”, y la postura 30 parece responder precisamente a esa necesidad.

¿Por qué las nuevas generaciones priorizan la intimidad a la intensidad?

Durante décadas, las parejas apostaban más por posiciones sexuales intensas, visuales y de alto rendimiento físico; sin embargo, la sexualidad ha comenzado a cambiar, las nuevas generaciones buscan experiencias sexuales más conscientes, donde priorizan la conexión y la cercanía con la pareja y el bienestar mutuo.

Por eso esta postura se ha viralizado en redes sociales y foros de parejas: no promete perfección, sino una experiencia más conectada y placentera para ambos.