Por qué la lencería de encaje es irresistible para los hombres (y hasta afrodisiaco)

Si hay un fectiche que disfrutan los hombres a la hora de la intimidad, es la lencería de encaje, una prenda que provoca deseo, misterio y hasta excitación, ¿pero por qué esta prenda íntima despierta tanto el deseo en los hombres?

Mientras que muchas mujeres suelen responder más al contacto físico, en los hombres la excitación suele comenzar desde lo visual, lo que genera una sensación de anticipación que intensifica el deseo, los hace sentirse más atraídos y los impulsa a involucrarse aún más en el juego de la seducción.

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¿Por qué a los hombres les gusta la lencería de encaje?

De acuerdo con los especialistas en sexo, el cerebro responde mucho a la anticipación y al misterio, y la lencería funciona como una señal de intimidad, seducción y acceso “exclusivo”, lo que aumenta la excitación psicológica.

Además ayuda a reforzar la intimidad entre la pareja y mayor atracción por estas razones:

El poder de “mostrar sin mostrar”

El encaje deja entrever la piel sin revelarla por completo, lo que activa la curiosidad y la anticipación, este “juego de insinuación” estimula la mente, y el deseo suele comenzar precisamente ahí, intensificando la atracción.

Lo asocian con lo femenino y lo delicado

Por décadas, el encaje se relaciona con lo elegante, lo suave y lo íntimo, una combinación que muchos hombres interpretan como sensual y sofisticada, además, la textura visual del encaje crea contrastes que resaltan las curvas y aporta un aire más seductor que otras telas más simples.

¿Por qué a los hombres les gusta la lencería de encaje? Getty Images

Estimula la imaginación

La lencería de encaje funciona como un “preludio visual”, pues hace que el cerebro responda a estos estímulos anticipatorios liberando dopamina, la hormona relacionada con el placer y la expectativa. Por eso, algunas personas consideran que tiene un efecto casi afrodisiaco.

Genera confianza y atracción

Cuando una persona se siente atractiva con lo que lleva puesto, su lenguaje corporal cambia: hay más seguridad, más contacto visual y mayor espontaneidad, esa confianza se percibe y suele resultar altamente seductora.