Tu cuerpo puede rechazar a los hombres incluso antes que tú

En los últimos años se han vuelto virales teorías que aseguran que el cuerpo puede detectar cuando alguien no es la persona adecuada para una relación estable y según estas ideas, incluso se dice que el útero puede “rechazar” la cercanía de esa persona antes de que la mente sea consciente de ello.

¿Pero qué hay de cierto en estas teorías? De acuerdo con la ciencia, la conexión mente-cuerpo es más fuerte de lo que parece y cuando las emociones nos engañan, el cuerpo comienza a mandar señales de que algo no anda bien.

¿El útero puede rechazar a una pareja inadecuada?

No existe evidencia científica que respalde que el útero tenga la capacidad de “rechazar” emocionalmente a una persona; sin embargo, el cuerpo sí reacciona a factores físicos y emocionales que ocurren en la relación.

Cuando estás cerca de una persona que no te conviene, aunque tus emociones te digan que sí, el cuerpo se siente estresado, con ansiedad, incomodidad o incluso falta de deseo sexual y hasta infecciones que se interpretan como signos de rechazo.

No es que el útero tome decisiones por sí solo, sino que el organismo responde a lo que estás sintiendo, tanto a nivel emocional como físico, aunque tú no te des cuenta del todo.

¿El útero puede rechazar a una pareja inadecuada? Getty images

Señales físicas de que tu cuerpo está rechazando a tu pareja

Algunas de las manifestaciones más comunes que suelen asociarse con este mito incluyen:

Tu pelvis se cierra cuando está cerca: No hay apertura ni deseo de conexión física, tu cuerpo literalmente se contrae en su presencia.

Sientes alivio cuando se va: Respiras más tranquila, tu cuerpo se relaja y tu energía vuelve.

Tu útero se siente vacío o pesado con esa persona: No hay vitalidad, en su lugar hay una sensación de peso, de vacío, de algo apagado en tu centro.

Tu sistema nervioso se activa constantemente: Experimentas ansiedad, hipervigilancia, tensión, es como si tu cuerpo no se sintiera seguro aunque esa persona no te haya hecho nada “malo”.

No puedes relajarte en la intimidad: Durante el sexo o en momentos de cercanía… tu cuerpo está en alerta, no en presencia.

Sientes que te apagas cuando estás con esa persona: Tu vitalidad baja, tu creatividad desaparece y tu energía se drena. Y no sabes por qué, pero te sientes menos viva.

Estas señales no significan necesariamente que tu cuerpo “rechace” a tu pareja, pero sí pueden indicar que algo no está funcionando a nivel emocional, físico o relacional.