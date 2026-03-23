¿Por qué jalar el cabello puede aumentar el placer? Mito o realidad explicado por la ciencia

Al igual que el sexo romántico tiene sus propios gestos, el sexo más salvaje también cuenta con prácticas características, y jalar el cabello es una de las más comunes para intensificar el placer.

Jalar el cabello mientras se practica el delicioso suele asociarse con dinámicas de dominación y sumisión dentro del sexo más intenso, que puede causar sensaciones más intensas y placenteras, llevándote a otro nivel de excitación.

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¿Por qué jalar el cabello puede aumentar el placer durante el sexo?

El cuero cabelludo está lleno de terminaciones nerviosas, que cuando se estimulan con un tirón suave, estas envían señales al cerebro que pueden aumentar la sensibilidad corporal y activar zonas asociadas al placer.

Esto ocurre porque el sistema nervioso interpreta ese estímulo como una sensación intensa, lo que eleva la excitación y la atención cuando se está en la intimidad, generando mayor placer y orgasmos más intensos.

Además, el contacto físico intenso, como sujetar o jalar el cabello, puede activar la liberación de adrenalina y dopamina, neurotransmisores vinculados con la emoción, la anticipación y el placer, un cóctel químico que puede hacer que la experiencia se perciba más intensa.

¿Por qué a ellos les gusta jalar el cabello durante el sexo?

El gusto por jalar el cabello puede explicarse por dos factores: el primero es el deseo de dominación, asociado a dinámicas donde una persona busca sentirse al mando durante el encuentro íntimo.

El segundo es cultural, ya que históricamente el cabello femenino se ha considerado un elemento erótico y exclusivo de la pareja, por lo que tirarlo refuerza simbólicamente la sensación de intimidad y exclusividad.

¿Por qué jalar el cabello puede aumentar el placer durante el sexo? Getty Images

¿Qué sienten las mujeres cuando les jalan el cabello durante el sexo?

Algunas mujeres que disfrutan esta práctica señalan que la mezcla de dolor leve y excitación puede intensificar el placer del momento, y que incluso es un acto que en muchas ocasiones les permite llegar al orgasmo con mayor facilidad.

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