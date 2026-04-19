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Amor y Sexo

Por qué ir a terapia cuando “todo está bien” es el secreto de las relaciones largas

No esperes a que el barco se hunda para aprender a nadar. Descubre por qué la terapia preventiva es la mejor inversión para tu vida amorosa.

Abril 19, 2026 • 
Scarlet Valencia
pareja amor

Por qué ir a terapia cuando “todo está bien” es el secreto de las relaciones largas.

Getty Images

Tenemos la idea errónea de que ir a terapia de pareja es el “último recurso” antes de firmar el divorcio. ¡Gran error! Ir al psicólogo cuando se aman y se entienden es como llevar el coche al servicio antes de que se descomponga en medio de la carretera. Es el bio hacking del amor. ¿Sabías que las parejas que “lo tienen todo” son las que más invierten en su comunicación? Porque, aceptémoslo: amar es fácil, pero convivir es un arte que requiere herramientas de nivel experto.

La Dra. Esther Perel, terapeuta de parejas de renombre mundial, sostiene que la mayoría de las parejas llegan a consulta con “un cadáver en la sala”, cuando el resentimiento ya es irreversible. Sin embargo, la terapia preventiva permite construir un mapa de navegación cuando el mar está tranquilo. El objetivo no es arreglar lo roto, sino fortalecer los cimientos. Al ir a terapia en los buenos momentos, la pareja tiene la capacidad cognitiva y emocional para aprender técnicas de resolución de conflictos sin estar en “modo defensa”.

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La terapia preventiva permite construir un mapa de navegación cuando el mar está tranquilo.

Pexels

Según el Instituto Gottman, las parejas exitosas no son las que no pelean, sino las que saben reparar rápido. En terapia “en tiempos de paz”, se trabajan temas como los lenguajes del amor, la gestión de las expectativas y, sobre todo, la prevención de los “Cuatro Jinetes del Apocalipsis": crítica, desprecio, actitud defensiva y amurallamiento. Ir a sesión cuando todo está bien permite que ambos se sientan escuchados y validados, creando una cuenta de ahorros emocional que será vital cuando lleguen las tormentas reales de la vida como los hijos, finanzas o crisis familiares. Es, esencialmente, blindar tu felicidad.

Tip Cosmo

Piensa en la terapia como un “check up” anual. Si cuidas tus dientes y tu piel, ¿por qué no cuidarías el motor emocional de tu vida? Un buen psicólogo es el mejor tercero en discordia que podrías invitar a tu relación.

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