¿Por qué ellos quieren que te “tragues” todo?

Aceptémoslo: para muchas es un “no” rotundo, para otras es parte de la rutina y para ellos... bueno, para ellos suele ser el GRAN FINAL soñado. Si alguna vez te has preguntado por qué tu ligue o pareja parece obsesionado con que no desperdicies ni una gota, no estás sola. Desnudamos la mente masculina para entender qué pasa por su cabeza cuando te pide ese “extra” de entrega.

¿Quieres saber los tips de expertas en sexo oral, practicarlos y ser inovidable? 👀

La psicología detrás de las “gotas de felicidad”

Para el hombre, el semen no es solo un fluido biológico; es la representación física de su esencia y su virilidad. El psicólogo especializado en sexualidad, Dr. Ian Kerner, explica que cuando una mujer acepta tragar el semen, el hombre lo interpreta como una aceptación total de su ser. Es un nivel de intimidad que rompe todas las barreras de “asco” o rechazo, lo que le genera un subidón de dopamina y oxitocina, la hormona del vínculo, mucho más potente que el orgasmo solo.

El factor de dominación y entrega

Existe una carga antropológica donde el hombre siente que “marca” o “posee” simbólicamente a su pareja a través de este acto. No siempre es una dominación agresiva, muchas veces es la satisfacción de ver que su pareja está dispuesta a hacer algo “extremo” por él.

La validación de su desempeño

En su lógica, si lo tragas, es porque “te encantó”. Funciona como un aplauso final que le confirma que es un gran amante.

El tabú como afrodisíaco

El hecho de que sea algo que no se hace con cualquiera le da un tinte de exclusividad que vuelve la conexión mucho más “sucia” y emocionante.

Al final, la única regla de oro es el consentimiento. Si te nace y lo disfrutas, ¡adelante! Si no, tu placer no vale menos por decir “no”. El sexo increíble se trata de lo que ambos quieren, no de cumplir fantasías de película por compromiso.