Amor y Sexo

Blow u oral avanzado: Hacks para llevar tu intimidad al siguiente nivel

Mejora tu técnica en la intimidad con estos consejos de expertos. Aprende hacks de respiración y relajación para una experiencia placentera y sin molestias

Marzo 11, 2026 • 
Scarlet Valencia
labios sensuales con zarzamora

Getty Images

Dominar técnicas avanzadas de placer requiere, ante todo, relajación muscular y control de la respiración. El principal obstáculo suele ser el reflejo de náusea, que es una respuesta defensiva del cuerpo. Te cuento los trucos que debes aplicar para que te sientas la más orgullosa de tu técnica y él quede encantado.

Hacks prácticos de placer

El truco del pulgar

Como te decía, el principal reflejo suele ser el de náusea. Contrólalo al presionar el pulgar izquierdo dentro de la palma de la misma mano y practicar la respiración nasal profunda para oxigenar el cuerpo y mantener los músculos de la garganta relajados.

La respiración nasal rítmica

Antes de empezar, toma tres respiraciones profundas por la nariz. Durante la técnica, concéntrate en exhalar suavemente por la nariz de forma constante. Esto oxigena tu sangre y mantiene la glotis relajada. Si tú estás relajada, el músculo se expande y todo fluye sin esfuerzo.

El ángulo “libre”

La anatomía de la garganta tiene una curva natural. Si intentas la técnica con la barbilla pegada al pecho, estás bloqueando el camino. Inclina tu cabeza ligeramente hacia atrás. Esto alinea la cavidad bucal con el esófago, creando una “vía recta”. Si lo haces recostada en la orilla de la cama con la cabeza colgando un poco, la gravedad hará todo el trabajo por ti y la profundidad será natural, sin presión.

El truco del cambio de temperatura

Los receptores térmicos en el miembro masculino son extremadamente sensibles. Un cambio brusco de temperatura dispara la dopamina al máximo. Ten a la mano un vaso con agua helada o un cubo de hielo. Da un trago pequeño justo antes de un momento de intensidad. El contraste entre el frío de tu boca y el calor de la fricción creará una sensación eléctrica que lo dejará sin palabras. Es el “remate” perfecto para cerrar la sesión como una profesional.

No hay una forma “correcta” de dar placer, solo la que te haga sentir cómoda y conectada con tu pareja. ¡La práctica hace al maestro!

sexo oral guía de sexo oral tips de sexo
Scarlet Valencia
