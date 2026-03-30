Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

¿Por qué el sexo con extraños se siente “mejor” que con tu pareja?

Descubre la neurociencia del deseo y por qué la novedad activa tu placer de una forma que la rutina no puede.

Marzo 30, 2026 • 
Scarlet Valencia
Los-5-lugares-donde-ellos-prefieren-tener-sexo-15.jpg

¿Por qué el sexo con extraños se siente “mejor” que con tu pareja?

Getty Images

Vamos a hablar sin filtros: ¿alguna vez has sentido que un encuentro casual de una noche tuvo más fuegos artificiales que meses de relación estable? Antes de que corras a terminar con tu novio o te sientas la peor persona del mundo, respira. No es que ya no lo quieras, es que tu cerebro es un adicto a la dopamina y los extraños son su “dealer” favorito. Hoy vamos a hackear esa culpa y a entender por qué lo prohibido o desconocido se siente como un cortocircuito de placer en tu cuerpo. ¡Bienvenida a la era del deseo inteligente!

La fascinación por lo desconocido

El efecto “coolidge” y la dopamina

La novedad dispara niveles masivos de dopamina. Según el Dr. Jim Pfaus, experto en comportamiento sexual, el cerebro humano está programado para responder con mayor intensidad a estímulos sexuales nuevos. Con un extraño, cada caricia es una sorpresa; con tu pareja, el cerebro ya “sabe” qué sigue y entra en modo ahorro de energía.

El placer de dejar de ser tú

Estar con alguien que no sabe quién eres te permite ser quien tú quieras. La psicóloga y terapeuta sexual Esther Perel explica que el sexo con extraños nos libera de los roles de “buena novia”, “hija perfecta” o “jefa responsable”. Sin historial emocional, te permites explorar fantasías que te daría pena pedir en casa.

Te puede interesar
10 cumplidos para una mujer y lo que realmente significan
Amor y Sexo
¿Qué es una “Mujer de Alto Valor”? La psicología real detrás del término viral
Marzo 12, 2026
 · 
Scarlet Valencia
dime-en-que-alimento-te-refugias-y-te-dire-que-carencia-afectiva-tienes.jpg
Wellness
Dime en qué alimento te refugias y te diré qué carencia afectiva tienes
Septiembre 23, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
6-formas-de-lograr-tus-metas-de-modo-positivo.jpg
Amor y Sexo
La anatomía de una Diosa: 5 pasos inspirados en Carl Jung para revelarla y alcanzar el éxito
Febrero 19, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Self-Love: Cómo reconstruir tu autoestima y aumentar la confianza en ti misma
Wellness
Self-Love: Cómo reconstruir tu autoestima y aumentar la confianza en ti misma
Febrero 08, 2022
 · 
Andrés Olascoaga
señales-de-que-no-tienes-la-vida-que-soñaste.jpg
Wellness
Síntomas de que no tienes la vida que realmente quieres
Junio 29, 2023
 · 
Andrea Sierra
Un hombre con baja autoestima podría ser tu peor relación
Amor y Sexo
¿Por qué deberías alejarte de una relación con un hombre de baja autoestima?
Marzo 03, 2021
 · 
Cosmopolitan

El poder de la incertidumbre

El miedo y la excitación comparten la misma ruta neurológica. La Dra. Helen Fisher señala que la ansiedad leve de no conocer a la otra persona eleva el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, mimetizando los síntomas físicos de un orgasmo antes de que este ocurra.

Presencia erótica absoluta

Con un extraño el sexo es puro, aislado de la realidad. La falta de contexto permite una concentración total en las sensaciones físicas, algo que el Kinsey Institute define como “presencia erótica absoluta”.

Validación del ego

Gustarle a alguien que no está “obligado” a quererte es un boost de confianza inmediato. Sentirte deseada por un extraño reafirma tu poder de seducción, y esa seguridad en ti misma es el lubricante más potente que existe.

Sexo

No es que ya no lo quieras, es que tu cerebro es un adicto a la dopamina y los extraños son su “dealer” favorito.

Freepik

Cosmo Tip

La ciencia sugiere el “roleplay” o las citas en lugares desconocidos para engañar al cerebro y generar micro-dosis de esa dopamina de “extraños”.

Sentir curiosidad o deseo por lo nuevo no te hace “mala”. Entender tu biología es el primer paso para dejar de pedir permiso por lo que sientes. No dejes que la rutina te haga olvidar la mujer magnética y deseante que realmente eres.

relaciones|sexo casual|sexualidad libre relaciones de pareja dudas sexuales
Scarlet Valencia
Te sugerimos
por-que-los-hombres-dan-nalgadas-surante-el-sexo.jpg
Amor y Sexo
¿Qué significa que un hombre te dé nalgadas durante la intimidad? Ellos responden
Mayo 07, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
sexo oral
Amor y Sexo
¿Cómo siente un hombre el sexo oral?
Marzo 23, 2025
 · 
María Dávalos
¿Qué es una bombshell y cuáles son las características?
Amor y Sexo
¿Qué significa ser una mujer “bombshell’ y por qué los hombres se sienten tan atraídos por ellas?
Marzo 26, 2026
 · 
Melisa Velázquez
5 Perfumes que se adaptan perfecto a tu mood
Amor y Sexo
El aroma exacto que hace que un hombre te recuerde por 5 años (según la ciencia)
Marzo 30, 2026
 · 
Scarlet Valencia