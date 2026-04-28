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Amor y Sexo

Ni 69 ni 72: esta es la posición que le dará un giro a tu intimidad

Te presentamos la posición que maximiza la conexión y el estímulo para ambos.

Abril 28, 2026 • 
Scarlet Valencia
placer

Te presentamos la posición que maximiza la conexión y el estímulo para ambos.

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Si ya te cansaste del clásico 69 donde nadie se concentra al 100%, es hora de que conozcas a la reina de la intimidad: la posición del cuchareo profundo. Prepárate, porque después de probar esto, tu cama no volverá a ser la misma.

El sexólogo Edward Eichel, creador de la CAT (Técnica de Alineación Coital), explica que el secreto no está en la penetración profunda, sino en la presión constante sobre el clítoris. Al estar en una variante del misionero o el cuchareo donde los cuerpos están totalmente alineados y hay un movimiento de balanceo, no de empuje, la fricción es máxima. Esto permite que ambos alcancen el clímax de forma simultánea, creando una conexión química y emocional que las posiciones “de gimnasta” suelen perder.

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A diferencia del 69, donde la atención se divide entre dar y recibir, esta posición permite que el contacto piel con piel sea total. La ciencia del placer respalda que el estímulo combinado, presión + ritmo lento, es mucho más efectivo para el orgasmo femenino que la velocidad. Es una posición diseñada para el placer lento, para mirarse a los ojos y para que cada milímetro de piel cuente. Así que hoy, deja las acrobacias para el circo y enfócate en la alineación perfecta; tu cuerpo, y el de él, te lo van a agradecer.

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Dato Cosmo

Se llama “Sincronía de Oxitocina”. Al mantener tanto contacto visual y piel con piel, el cerebro libera niveles masivos de la hormona del amor, haciendo que el orgasmo se sienta mucho más “espiritual” y profundo.

posiciones sexuales|sexo|sexual
Scarlet Valencia
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