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Amor y Sexo

Ni 5 ni 10 años: la ciencia revela la diferencia de edad ideal en una pareja exitosa

La ciencia revela cómo la diferencia de edad influye en la duración y estabilidad de las relaciones amorosas.

Junio 11, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cuál es la diferencia de edad ideal para una pareja?

¿Cuál es la diferencia de edad ideal para una pareja?

Getty Images

Durante años, psicólogos y especialistas en relaciones han debatido si la edad es un factor importante para el éxito de las parejas y las relaciones románticas, pues mientras que algunas parejas han demostrado que la diferencia de edad es sólo un número, la ciencia asegura que la diferencia de edad sí influye en el éxito de la pareja.

Tras años de investigación, la ciencia ha identificado una diferencia de edad que podría favorecer la estabilidad y la duración de las relaciones de pareja.

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¿Cuál es la diferencia de edad ideal para una pareja?

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Emory, en Estados Unidos, analizó miles de relaciones y encontró que las parejas con una diferencia de edad de apenas un año y máximo tres, tienen las menores probabilidades de separarse.

De acuerdo con los resultados, el riesgo de divorcio o separación, aumenta gradualmente conforme se amplía la brecha generacional.

Los especialistas observaron que las parejas con cinco años de diferencia presentan una mayor probabilidad de ruptura en comparación con aquellas que tienen edades similares, cuando la diferencia alcanza los diez años, el riesgo continúa creciendo, y en relaciones con más de dos décadas de distancia, las probabilidades de separación son considerablemente más altas.

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¿Cuál es la diferencia de edad ideal para una pareja?

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¿Por qué la edad influye en la estabilidad y éxito de la pareja?

Los expertos señalan que las parejas con edades similares suelen compartir experiencias, intereses y objetivos de vida, lo que puede fortalecer su conexión y facilitar la convivencia; sin embargo, también aclaran que el éxito de una relación depende principalmente de factores como la comunicación, el respeto, la confianza y la capacidad para resolver conflictos.

Aunque la ciencia apunta a que una diferencia mínima podría ofrecer ciertas ventajas, cada historia es única, y más allá de los años que separan a dos personas, la calidad del vínculo sigue siendo el factor más importante para construir una relación duradera.

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