¿Las mujeres salen más perjudicadas que los hombres cuando termina el amor? Esto dice la psicología

El dolor que se genera cuando una relación se termina, es simplemente inevitable; sin embargo, durante años se ha creído que son las mujeres las que resultan más afectadas tras un rompimiento o separación, ¿pero qué tan cierto es esto?

La psicología ha estudiado este fenómeno durante años, y los resultados muestran una realidad mucho más compleja de la que podrías creer, pues la forma en cómo se enfrenta el duelo amoroso, va más allá del género.

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¿Es cierto que las mujeres sufren más que los hombres después de una ruptura amorosa?

De acuerdo con varios estudios e investigaciones, el dolor tras una ruptura no se trata de quién lo siente más, sino de la forma en cómo se procesa, pues es un hecho que las mujeres no lo experimentan de la misma forma que los hombres.

Aunque las mujeres suelen experimentar una ruptura con mayor intensidad emocional en las primeras etapas, manifestando más tristeza, ansiedad y estrés, afrontar y expresar estos sentimientos desde el inicio puede favorecer una recuperación más sólida y saludable a largo plazo.

En contraste, los hombres tienden a procesar el duelo de manera diferente, lo que en algunos casos puede retrasar su recuperación emocional, incluso cuando ya están con otra persona.

Según la psicología, esto se debe a que los hombres tienden a reprimir más sus emociones o a distanciarse con trabajo, actividades sociales o nuevas relaciones, lo que hace que su recuperación tras una ruptura sea mucho más lenta, y a veces hasta dolorosa a largo plazo.

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Lo que realmente determina quién sufre más tras una separación

Los expertos señalan que el impacto de una ruptura no depende únicamente del género, sino de factores como la duración de la relación, quién decidió terminarla, la presencia de hijos, el apoyo emocional disponible y la personalidad de cada persona.

Además, las diferencias culturales influyen en cómo se vive el duelo amoroso: mientras que las mujeres suelen estar más acostumbradas a expresar sus emociones, muchos hombres han sido educados para ocultarlas, lo que puede afectar la forma en que afrontan y comunican su dolor.