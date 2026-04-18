Mito vs. Realidad: ¿Realmente tu pareja puede sufrir una fractura testicular?

Hemos escuchado la frase mil veces como una broma o una amenaza, pero en el mundo real, un golpe en los testículos es cosa seria. No es que se “rompan” como un cascarón de cristal, pero lo que sucede internamente puede ser una pesadilla médica que termine en quirófano; la anatomía de él es más frágil de lo que parece.

Médicamente hablando, lo que se conoce popularmente como “romper” se refiere a una ruptura testicular. Según el urólogo Dr. Jamin Brahmbhatt, esto ocurre cuando la capa protectora del testículo se desgarra debido a un impacto violento, causando que el contenido interno se derrame o se genere un hematoma masivo. Es una lesión extremadamente dolorosa que requiere cirugía inmediata para salvar el órgano.

Otra condición grave es la torsión testicular por traumatismo, donde el cordón espermático se tuerce, cortando el flujo sanguíneo. Si no se trata en menos de 6 horas, el tejido muere. Los síntomas de alarma incluyen hinchazón extrema, cambio de color a morado o negro y náuseas intensas después del golpe. Así que, aunque nos guste jugar rudo, hay que recordar que esa zona no tiene protección ósea y cualquier impacto directo puede tener consecuencias permanentes en su fertilidad y salud hormonal.

Lo que se conoce popularmente como “romper” se refiere a una ruptura testicular. Freepik

Dato Cosmo

El dolor de un golpe ahí se siente en el abdomen porque los testículos se desarrollan originalmente cerca de los riñones; los nervios simplemente “viajaron” con ellos hacia abajo. Cuida a tu pareja y mantente informada, porque jugando y en la cama la seguridad y el cuidado es súper importante.