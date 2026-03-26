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Amor y Sexo

Mito o realidad: El efecto de la Luna Llena en tu libido

Analizamos la ciencia detrás del ciclo lunar y tus hormonas para explicar por qué tu libido explota en estas fases del mes.

Marzo 25, 2026 • 
Scarlet Valencia
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Mito o realidad: El efecto de la Luna Llena en tu libido

Getty Images

¿Alguna vez te has sentido inexplicablemente “ganosa” justo cuando la luna está en su punto más brillante? No eres una loba, eres una mujer en sintonía con su biología. La conexión entre el ciclo lunar y el hormonal ha sido descartada por años como “cuento de hadas”, pero la ciencia moderna tiene otros datos. Vamos a descifrar por qué la luz blanca activa tus instintos más salvajes y cómo sacarle provecho a tu calendario lunar.

Ciclo de 28 días

No es casualidad que el ciclo menstrual promedio y el ciclo lunar duren exactamente lo mismo. Investigaciones del Dr. Thomas Wehr sugieren que históricamente, la ovulación solía ocurrir con la Luna Nueva y la menstruación con la Luna Llena. Aunque hoy la luz artificial ha “desafinado” nuestro reloj interno, muchas mujeres experimentan un pico de estrógeno y testosterona que se alinea con la luminosidad lunar, disparando el deseo sexual de forma instintiva.

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Inhibición de melatonina

La Luna Llena emite una luz blanca que nuestro cerebro interpreta como señal de alerta. Esto inhibe la producción de melatonina (la hormona del sueño). Al bajar la melatonina, suben los niveles de dopamina y cortisol. Esta mezcla te mantiene más despierta, más alerta y, sobre todo, más receptiva a los estímulos placenteros. Es un estado de “excitación biológica” provocado por el entorno.

Ritmo circadiano

En esta fase, las terminaciones nerviosas están más cerca de la superficie de la piel debido a una ligera retención de líquidos común en el pico del ciclo. Esto significa que las caricias que en Luna Nueva te dan igual, en Luna Llena se sienten como descargas eléctricas. Es el momento de experimentar con el tacto suave.

El fenómeno del “sueño corto” y el placer

En lugar de dar vueltas en la cama frustrada por el insomnio, tu cuerpo te está pidiendo que uses esa energía extra. La falta de sueño ligero aumenta la sensibilidad al placer como un mecanismo de compensación del cerebro para obtener gratificación rápida.

¿Eres de las que se pone intensa en Luna Llena o prefieres la paz de la Luna Nueva?

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Scarlet Valencia
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