¿Los hombres guapos están sobrevalorados? Lo que realmente vale la pena de una pareja

Para nadie es un secreto que el físico es uno de los primeros factores que despierta el deseo y la atracción; sin embargo, un hombre guapo no necesariamente es una buena pareja, pues cuando se trata de construir una relación, el atractivo pasa a segundo plano.

Y es que, aunque el atractivo genera interés, cuando buscamos una relación estable y duradera, las cualidades sobre su personalidad y la dinámica de pareja comienzan a tener mucho más importancia, de ahí que se diga que la belleza está sobrevalorada.

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¿Por qué los hombres guapos están sobrevalorados?

Esto no significa que el físico y el atractivo no sean importantes, pues la química entre una pareja es importante; sin embargo, toma en cuenta que la belleza cambia con el tiempo y no basta por sí sola para construir una relación sólida.

Un hombre puede ser considerado muy guapo y atractivo y, al mismo tiempo, no tener las habilidades emocionales necesarias para mantener una relación sana, y por otra parte, alguien que quizá no encaje en los estándares tradicionales de belleza puede convertirse en una pareja profundamente atractiva gracias a su personalidad, seguridad, sentido del humor o manera de tratar a los demás.

La pregunta no es si los hombres guapos están sobrevalorados, sino si damos demasiado peso al físico, cuando por sí solo dice poco sobre la calidad de una pareja.

¿Los hombres guapos están sobrevalorados? Getty Images

¿Qué es lo que realmente busca una mujer en un hombre?

Más allá del físico, hay características que pueden marcar una diferencia mucho mayor en la convivencia cotidiana.

Responsabilidad afectiva: No se trata de que una persona sea perfecta o tenga siempre las palabras correctas, sino de que pueda reconocer lo que siente, comunicarse y hacerse responsable de sus acciones.

Coherencia: Que exista correspondencia entre lo que dice y lo que hace puede generar una sensación de seguridad mucho más importante que cualquier apariencia física.

Capacidad para comunicarse: Las diferencias son inevitables en cualquier relación, pero saber hablar de ellas sin recurrir a insultos, silencios prolongados o manipulación puede ser fundamental para resolver conflictos.

Respeto: El atractivo pierde importancia cuando no existe consideración por los límites, necesidades y opiniones de la otra persona.

Sentido del humor y complicidad: Poder reír juntos, disfrutar de las cosas cotidianas y sentirse cómodos en compañía también forma parte de la atracción que se construye con el tiempo.

Autonomía: Mantener intereses, amistades, proyectos y espacios propios puede favorecer una relación más equilibrada y sana.