Las 9 fotos que tu corazón no necesita ver después de una ruptura (y por qué debes evitarlas)

Cuando una relación termina, es común volver a las fotografías que guardan los momentos más felices junto a la pareja; sin embargo, estas imágenes también pueden convertirse en detonantes emocionales, ya que son capaces de despertar nostalgia, tristeza o enojo y, en algunos casos, dificultar el proceso de cerrar ese ciclo.

Es por esta razón que después de una ruptura, evitar ciertas fotografías puede ayudarte a procesar tus emociones sin exponerte constantemente a recuerdos que intensifiquen la nostalgia o la tristeza.

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Las fotos que debes evitar ver después de una ruptura

Evitar estas fotografías durante un tiempo no significa negar lo que viviste ni fingir que la relación nunca existió, no se trata de borrar el pasado, sino de dejar de exponerte a estímulos que te evitan continuar con tu proceso de sanación.

La foto de la primera cita

Las fotos de los primeros momentos de la relación pueden despertar nostalgia e idealización, haciendo que recuerdes principalmente lo positivo y pierdas de vista las razones que llevaron a la separación.

Las fotos de sus momentos más felices

Las fotos de los momentos más felices pueden llevarte a idealizar la relación y olvidar los problemas que provocaron la ruptura, por eso, mantenerlas fuera de la vista temporalmente puede ayudarte a procesar mejor las emociones.

Las fotos de sus viajes juntos

Las fotos de viajes pueden despertar una cadena de recuerdos y emociones relacionados con lugares, canciones, comidas y momentos compartidos, por eso, después de una ruptura, puede ser conveniente evitar revisarlas temporalmente.

Las fotos de sus momentos románticos

Las fotos de contacto físico pueden intensificar la sensación de pérdida tras una ruptura, al recordar la cercanía y el cariño que existían, cuando las evitas y dejas de ver esos recuerdos, puede facilitar la adaptación a esta nueva etapa.

Las fotos que debes evitar ver después de una ruptura Getty Images

La última foto que se tomaron juntos

Las fotos de los últimos momentos de una relación pueden llevarte a buscar respuestas o señales que una imagen por sí sola no puede explicar, alimentando pensamientos repetitivos sobre lo que pudo haber sido diferente.

Las fotos de celebraciones o aniversarios

Las fotos de cumpleaños, aniversarios o celebraciones pueden despertar nostalgia no solo por tu ex, sino también por el futuro que imaginabas junto a ella y que ahora no será posible. Si te afectan, es válido tomar distancia de estas imágenes por un tiempo.

Las fotos íntimas

Después de una ruptura, las fotos íntimas pueden mantener el vínculo emocional con la expareja, además, deben manejarse con absoluta privacidad y respeto, evitando compartirlas, publicarlas o utilizarlas para causar daño.

Las fotos de tu ex con nuevos amigos o personas

Las fotos de tu ex después de la ruptura pueden alimentar comparaciones y pensamientos dolorosos, aunque una imagen en redes sociales no refleja toda su realidad, revisar constantemente sus perfiles en redes sociales, te puede generar angustia, por eso, tomar distancia de sus perfiles puede ayudarte a cuidar tu bienestar emocional.

Las fotos que te hacen querer volver o recuperar a tu ex

Las fotos que despiertan el impulso de contactar a una expareja pueden llevar a tomar decisiones impulsivas, y antes de hacerlo, es importante que identifiques si realmente extrañas a la persona o la rutina, compañía y emociones asociadas con la relación.

¿Debes borrar todas las fotos de tu ex cuando termina la relación?

No es necesario borrar las fotos inmediatamente, una opción es archivarlas o guardarlas fuera de la vista para tomar distancia sin decidir de forma impulsiva qué hacer con esos recuerdos.

Cuando ya te sientas mejor, puedes volver a verlas y decidir con más calma y de forma más consciente si debes conservarlas o si es mejor para ti eliminarlas de forma definitiva, todo dependerá de tu proceso de sanación.