Los 7 signos del zodiaco más afectados por la energía de la Luna nueva y cómo transformará su 2026

Este 18 de marzo ocurre la Luna nueva bajo el signo de Piscis, que al mismo tiempo se alineará con Marte y Mercurio, un evento que, según la astrología, se asocia con mayor intensidad emocional y mental.

La Luna rige las emociones, Mercurio la comunicación y Marte la acción; cuando se alinean, pueden influir en cómo pensamos, decidimos y reaccionamos emocionalmente, y aunque todos los signos sentirán esta poderosa energía, algunos de ellos se verán más afectados.

Te podría interesar: Equinoccio de primavera 2026: Rituales fáciles y poderosos para atraer el amor y potenciar el romance

Los signos del zodiaco más afectados por la energía de la Luna nueva de marzo

Aunque cada signo vivirá este tránsito de forma distinta, hay algo en común: la Luna nueva de marzo no viene a destruir, sino a reconstruir, y lo que hoy parece incertidumbre, mañana podría convertirse en la base de un 2026 mucho más alineado con lo que realmente deseas.

Aries

Podrías experimentar una mezcla intensa de emoción y acción, impulsándote a tomar decisiones rápidas y expresar lo que realmente piensas y sientes sin miedos; sin embargo, esto también podría llevarte a cerrar ciclos y a pasar por algunos momentos incómodos.

Pero tranquila, esa incomodidad te ayudará a dirigirte a caminos más alineados con lo que realmente quieres conseguir.

Géminis

Al estar relacionada con Mercurio, la Luna nueva te lleva a tener mayor claridad mental y facilidad para comunicarte, favoreciendo decisiones y conversaciones importantes que darán un impulso significativo a tu vida profesional.

Además, podría comenzar un periodo de expansión en el ámbito social, para conocer a gente más interesante y ampliar tu círculo de amistades.

Cáncer

Al ser la hija de la Luna, sentirás que tus emociones se intensifican, impulsando reflexiones clave sobre relaciones y decisiones personales que has tomado en los últimos años y la forma en cómo te han afectado.

Al estar tan reflexiva, podrían sentir un poco de nostalgia, pero será una forma también de soltar lo que pesa para comenzar a sanar viejas heridas y dejar espacio para lo nuevo.

Luna nueva en Piscis del 18 de marzo: ¿cómo le afecta su tu signo del zodiaco? Getty Images

Virgo

También sientes con intensidad la energía de Mercurio, y durante este tránsito podrías ganar claridad para analizar, organizar y resolver asuntos prácticos que te lleven a planificar nuevos proyectos personales y laborales.

No es momento de dudar de tus capacidades, sino de confiar en ellas para dar ese paso que tanto deseas.

Escorpio

Estás a punto de vivir una etapa de gran intensidad emocional, con conversaciones profundas y cambios en tus relaciones más cercanas que transformarán por completo la forma en cómo percibes el amor y tus emociones.

No tengas miedo a expresar lo que sientes y date la oportunidad de abrir una nueva etapa de amor y hasta romance.

Capricornio

Tu vida profesional se verá beneficiada por la energía de Marte y Mercurio, trayendo nuevas oportunidades que te permitan avanzar en tus metas y objetivos profesionales. Te sentirás más segura a la hora de tomar decisiones, lo que impulsará significativamente lo que realmente quieres conseguir como profesionista.

Piscis

Con la Luna nueva activando tu signo, podrías experimentar un reinicio total en tu vida, pues será un momento para soltar viejas versiones de ti mismo y apostar por una identidad más auténtica.

Tu 2026 estará marcado por decisiones valientes en el amor y el propósito personal, pues pasarás por varios momentos de reflexión que permitirán encontrar el equilibrio emocional.