Equinoccio de primavera 2026: Rituales fáciles y poderosos para atraer el amor y potenciar el romance

El próximo 20 de marzo ocurrirá el equinoccio de primavera, un fenómeno que se caracteriza porque el día y la noche tienen la misma duración, marcando también de manera oficial la llegada de la primavera.

Durante este día se abre un portal energético poderoso, con la oportunidad ideal para abrir el corazón, soltar lo viejo y atraer nuevas historias de amor, con la ayuda de algunos rituales fáciles pero poderosos.

Rituales fáciles y poderosos para atraer el amor en el equinoccio de primavera 2026

Desde tiempos ancestrales, distintas culturas han honrado este cambio de estación con rituales vinculados a la fertilidad, la abundancia y, por supuesto, el amor.

Estos fáciles pero poderosos rituales que te compartimos, te permiten entender de una forma diferente el romance, pues su energía va desde el fortalecimiento del amor propio hasta la construcción consciente de las relaciones que anhelamos.

Ritual de baño de flores para el amor propio

Antes de buscar el amor en alguien más, el primer paso es reconectar contigo misma y con la forma en cómo te cuidas, te valoras y te amas, y este pequeño ritual te puede ayudar a conectar contigo misma.

Prepara un baño con pétalos de rosa, lavanda o jazmín, que ayuda a liberar cargas emocionales y elevar la autoestima.

Después de bañarte de forma habitual, vierte el agua de flores de tu cuello hacia abajo, mientras visualizas cómo te conviertes en tu mejor versión, lista para amar y ser amada.

Rituales fáciles y poderosos para atraer el amor en el equinoccio de primavera 2026 Westend61/Getty Images/Westend61

Limpieza energética de tu espacio

El amor también necesita espacio para llegar, y para conseguirlo sólo necesitas abrir ventanas, dejar entrar la luz natural y deshacerte de objetos que ya no tienen significado ayuda a renovar la energía de tu hogar.

Puedes complementar haciendo una limpieza con incienso o palo santo para potenciar la limpieza energética.

Rituales fáciles y poderosos para atraer el amor en el equinoccio de primavera 2026 Anastasiia Krivenok/Getty Images

Ritual con velas rojas o rosas para el romance

Las velas rosas o rojas son aliadas en temas del corazón, y sólo tienes que encender una durante el atardecer del equinoccio, concéntrate en tus deseos, mientras agradeces como si ya se hubieran cumplido.

Este acto simple es muy simbólico, pues refuerza la conexión entre intención y emoción.

Rituales fáciles y poderosos para atraer el amor en el equinoccio de primavera 2026 frema/Getty Images

Más allá de su carácter místico, estos rituales funcionan como herramientas de introspección.