¿Le gustas o solo le atraes? 6 señales que pueden revelar sus verdaderas intenciones

La atracción física puede surgir a primera vista y sentirse con gran intensidad; sin embargo, experimentar un fuerte deseo no necesariamente significa que exista un interés romántico genuino y real.

Aunque ambos pueden confundirse fácilmente, hay ciertas señales en el comportamiento y la forma de relacionarse que pueden ayudar a identificar las verdaderas intenciones de una persona, y descubrir si realmente le gustas o sólo es atracción.

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Señales de que sólo siente atracción por ti y no amor e interés real

Aunque cada persona expresa sus sentimientos de forma distinta, existen algunas señales que pueden ayudar a identificar qué hay detrás de su comportamiento.

Sus cumplidos son superficiales

Si realmente le gustas, probablemente tendrá curiosidad por saber quién eres: qué te apasiona, cómo es tu familia, cuáles son tus planes o incluso pequeños detalles que hayas mencionado anteriormente.

Cuando la interacción está centrada principalmente en tu apariencia, los cumplidos físicos o la tensión sexual, puede tratarse más de atracción que de un interés emocional.

Sólo te busca cuando quiere algo

La frecuencia y el contexto de sus mensajes pueden revelar mucho sobre sus intenciones, si busca hablar contigo o verte de manera constante, incluso sin esperar algo físico, puede existir un interés más allá de la atracción.

En cambio, si solo aparece de noche, te busca a último momento o desaparece por largos periodos, es importante prestar atención a ese patrón.

Se interesa por tu vida

Más allá de preguntarte cómo estuvo tu día, el interés genuino se refleja en su atención a los detalles de tu vida, recordar lo que le cuentas, interesarse por tus proyectos o retomar conversaciones demuestra que realmente quiere conocerte y que su interés va más allá de un simple cumplido.

Señales de que sólo siente atracción por ti y no amor e interés real Getty Images

No te integra a su vida

Le encanta tomarse fotos contigo, presumirte frente a sus amigos o caminar de tu mano por la calle, pero, en la intimidad, sigues sintiéndote como una extraña en su mundo, si notas que te muestra como un “accesorio” para proyectar cierta imagen ante los demás, pero evita abrirse emocionalmente o involucrarte en aspectos importantes de su vida, su interés podría estar más relacionado con cómo lo haces lucir que con lo que realmente siente por ti.

Sus acciones no coinciden con lo que promete

Más que sus palabras, son sus acciones las que pueden revelar sus verdaderas intenciones, si demuestra con hechos que quiere conocerte, se interesa por tu bienestar y busca mantener el contacto, existe coherencia entre lo que dice y hace.

En cambio, si sus acciones contradicen constantemente sus palabras, es importante prestar atención a ese patrón.

Te busca como su última opción

La atracción suele centrarse en el coqueteo y la intimidad, mientras que el interés romántico también se refleja en el deseo de compartir momentos cotidianos, si disfruta estar contigo, conversar o hacer planes sin que todo tenga que terminar en algo físico, puede existir una conexión que va más allá del deseo.