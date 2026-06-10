Las posturas que las mujeres encuentran más placenteras, según la ciencia

El placer femenino tiene una base anatómica muy concreta, y la ciencia lleva décadas estudiando qué posturas la aprovechan mejor. La respuesta no es tan subjetiva como parece: hay patrones muy claros que explican por qué ciertas posiciones funcionan consistentemente mejor que otras para la mayoría de las mujeres.

La vaquera: la más respaldada por la ciencia

La postura en la que la mujer está arriba aparece de forma consistente en estudios y encuestas como la más placentera para ellas, y hay razones fisiológicas muy concretas. Estudios de la Universidad de Rutgers señalan que más del 70% de las mujeres necesita estimulación clitoriana directa o indirecta para llegar al orgasmo, y esta posición la facilita de forma natural por el contacto con el cuerpo de la pareja y la libertad para estimularse manualmente. Además, da control total sobre el ángulo, la profundidad y el ritmo, tres variables que impactan directamente en la intensidad del placer.

El misionero con un ajuste

El misionero clásico queda en segundo lugar en la mayoría de las encuestas, y el motivo es la combinación de contacto visual, cercanía emocional y posibilidad de estimulación clitoriana simultánea. El ajuste que lo lleva al siguiente nivel es colocar una almohada bajo las caderas de la mujer, lo que cambia el ángulo de penetración y facilita la estimulación del punto G de forma significativa.

El perrito: el favorito para estimular el punto G

La postura desde atrás tiene un ángulo de penetración que estimula la pared anterior vaginal, donde se ubica el punto G, de una manera que pocas otras posturas logran. Los sexólogos la describen consistentemente como una de las más efectivas para llegar al orgasmo por penetración, especialmente cuando la mujer baja ligeramente las caderas para ajustar el ángulo.

La postura del loto: para cuando importa la conexión

En esta posición la mujer se sienta sobre su pareja mirándolo de frente, con las piernas alrededor de su cintura. Es una de las posiciones más íntimas que existen porque combina contacto visual, proximidad emocional y penetración profunda al mismo tiempo. Los expertos la recomiendan especialmente cuando la conexión emocional es parte importante del placer, porque la oxitocina que se libera en esa cercanía amplifica toda la respuesta sensorial.

Lo que la ciencia dice sobre la variación

La sexóloga Rosa Navarro lo explica con claridad: una postura que resulta muy placentera con una pareja puede sentirse completamente diferente con otra porque el placer no depende solo de la mecánica sino también del vínculo, la confianza y el contexto emocional. La postura perfecta no existe en abstracto, existe en el contexto de cada relación específica.