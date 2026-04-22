3 formas de reinventar el 69 para llevar el placer a otro nivel y disfrutar de un oral más placentero

Durante décadas, el 69 se ha convertido en una de las posiciones más populares para dar y recibir placer de forma simultánea durante el sexo oral, y su atractivo es evidente, pues permite una conexión cercana y un ritmo compartido que genera una intimidad única.

Sin embargo, como ocurre con muchas prácticas, la rutina puede restarle intensidad, es por ello que te compartimos algunas algunas formas de reinventar esta posición, elevando el placer sin dejar de lado su esencia.

Te podría interesar: ¿Qué es el fenómeno “swing suave”? Esto debes saber de la práctica de la que todos hablan

3 formas de reinventar el 69 para un oral más intenso y placentero

La sexóloga Ana Lombardía destaca que, más allá de técnicas, lo esencial es disfrutar la experiencia, pues el 69 no siempre resulta fácil para todas las personas, ya que puede ser complicado concentrarse en el propio placer mientras se da al mismo tiempo.

Por eso, recomienda practicar tres variantes que elevan la experiencia y la hacen mucho más dinámica y placentera, además de encontrar la que más podrías disfrutar:

El 69 lateral

En lugar de colocarse uno encima del otro, ambos se recuestan de lado, frente a frente. Esta posición reduce la presión en el cuello y la espalda, lo que permite relajarse más y concentrarse en el placer.

Además, facilita ajustar el ritmo sin esfuerzo, haciendo que la experiencia sea más prolongada y placentera, gracias a la comodidad que ofrece.

69 invertido con pausas

Una de las claves para intensificar el placer es romper con la prisa, y en esta versión, se mantiene la posición clásica, pero se introducen pausas intencionales: detenerse unos segundos, cambiar el ritmo o alternar la intensidad, creando un juego de contrastes que aumenta la sensibilidad y hace que cada estímulo se perciba con mayor intensidad.

69 con juguetes sexuales

Esta variante del 69 incorpora juguetes como vibradores o succionadores para intensificar el placer, combinándolos con la estimulación oral; sin embargo, aunque aumenta mucho las sensaciones, también puede hacer que el momento previo al clímax sea más breve.

3 formas de reinventar el 69 para un oral más intenso y placentero Getty Images

Al final, reinventar una posición sexual no siempre implica cambiarlo todo, sino descubrir nuevas formas de disfrutar lo que ya funciona.