¿Qué es el fenómeno “swing suave”? Esto debes saber de la práctica de la que todos hablan

Hoy en día, muchas parejas buscan relaciones más abiertas tanto en lo emocional como en lo sexual, y en ese contexto ha comenzado a ganar popularidad un nuevo término: el “swing suave”, una nueva forma de entender la intimidad, los límites y el deseo.

Aunque puede resultar polémico, especialistas en relaciones y sexualidad señalan que el “swing suave” puede aportar beneficios tanto a la vida sexual como al vínculo de pareja; sin embargo, es importante saber en qué consiste y cómo poder practicarlo.

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¿Qué es el “swing suave”?

El swing suave consiste en que una pareja acuerda tener contacto sexual con otras personas sin llegar a la penetración, se puede incluir besos o sexo oral, pero excluye el sexo vaginal o anal, y al tratarse de una práctica consensuada y con límites claros, no se considera infidelidad.

La principal ventaja del swing suave es que permite explorar experiencias sexuales con otras personas sin comprometer la relación principal, manteniendo una base sólida mientras se satisfacen nuevas curiosidades.

Por otra parte, especialistas en relaciones señalan que este fenómeno también está vinculado a una mayor comunicación entre parejas, ya que hablar abiertamente sobre deseos, inseguridades y límites se vuelve esencial, y en muchos casos, el proceso de negociación fortalece el vínculo más allá de la experiencia en sí.

Sin embargo, también advierten que no es una práctica libre de riesgos emocionales, pues los celos, las expectativas no cumplidas o la presión por “probar algo nuevo” pueden generar tensiones si no se manejan con honestidad.

¿Qué es el “swing suave”? Freepik

Lo que debes tomar en cuenta antes de practicar el swing suave

La comunicación debe ser muy clara y constante si una pareja decide probar el swing suave, estableciendo límites y expresando con honestidad lo que cada uno está dispuesto a hacer.

Plantear el swing suave puede generar conversaciones incómodas si no hay acuerdo, por lo que es clave evaluar antes si la relación está preparada para este tipo de dinámica, pues aunque quieras cumplir con los deseos de tu pareja, también es importante establecer cuáles son tus propios deseos.