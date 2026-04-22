Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

¿Qué es el fenómeno “swing suave”? Esto debes saber de la práctica de la que todos hablan

El “swing suave” es una forma poco tradicional de la pareja que busca añadir novedad a su vida sexual.

Abril 22, 2026 • 
Melisa Velázquez
Lo que debes tomar en cuenta antes de practicar el swing suave

Lo que debes tomar en cuenta antes de practicar el swing suave

Getty Images

Hoy en día, muchas parejas buscan relaciones más abiertas tanto en lo emocional como en lo sexual, y en ese contexto ha comenzado a ganar popularidad un nuevo término: el “swing suave”, una nueva forma de entender la intimidad, los límites y el deseo.

Aunque puede resultar polémico, especialistas en relaciones y sexualidad señalan que el “swing suave” puede aportar beneficios tanto a la vida sexual como al vínculo de pareja; sin embargo, es importante saber en qué consiste y cómo poder practicarlo.

Te podría interesar: 3 razones por las que las parejas comparten trastornos mentales según la ciencia

¿Qué es el “swing suave”?

El swing suave consiste en que una pareja acuerda tener contacto sexual con otras personas sin llegar a la penetración, se puede incluir besos o sexo oral, pero excluye el sexo vaginal o anal, y al tratarse de una práctica consensuada y con límites claros, no se considera infidelidad.

La principal ventaja del swing suave es que permite explorar experiencias sexuales con otras personas sin comprometer la relación principal, manteniendo una base sólida mientras se satisfacen nuevas curiosidades.

Por otra parte, especialistas en relaciones señalan que este fenómeno también está vinculado a una mayor comunicación entre parejas, ya que hablar abiertamente sobre deseos, inseguridades y límites se vuelve esencial, y en muchos casos, el proceso de negociación fortalece el vínculo más allá de la experiencia en sí.

Sin embargo, también advierten que no es una práctica libre de riesgos emocionales, pues los celos, las expectativas no cumplidas o la presión por “probar algo nuevo” pueden generar tensiones si no se manejan con honestidad.

sexo

¿Qué es el “swing suave”?

Freepik

Lo que debes tomar en cuenta antes de practicar el swing suave

La comunicación debe ser muy clara y constante si una pareja decide probar el swing suave, estableciendo límites y expresando con honestidad lo que cada uno está dispuesto a hacer.

Plantear el swing suave puede generar conversaciones incómodas si no hay acuerdo, por lo que es clave evaluar antes si la relación está preparada para este tipo de dinámica, pues aunque quieras cumplir con los deseos de tu pareja, también es importante establecer cuáles son tus propios deseos.

También lee:
6 Pasos para que una relación abierta funcione
Amor y Sexo
6 Pasos para que una relación abierta funcione
Abril 01, 2015
 · 
Cosmopolitan
Así es como Facebook sabe si estás soltera o en una relación
Amor y Sexo
Así es como Facebook sabe si estás soltera o en una relación
Enero 08, 2017
 · 
Cosmopolitan
darte-un-tiempo-relación-unsplash.jpg
Wellness
Darte un tiempo de tu relación podría ser bueno
Abril 22, 2019
 · 
Cosmopolitan
Las claves para saber si tu relación prosperará
Amor y Sexo
Las claves para saber si tu relación prosperará, según la ciencia
Noviembre 15, 2015
 · 
Cosmopolitan

sexualidad
Melisa Velázquez
Te sugerimos
como-se-ve-una-vagina-normal
Amor y Sexo
¿Por qué mi vagina “saca” aire durante el sexo? La ciencia de los ‘queefs’ y por qué ocurren durante el sexo
Marzo 17, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Razones por las que tu pareja está todo el tiempo pegado al teléfono
Amor y Sexo
7 señales de que tu pareja tiene una “conexión emocional” con alguien más
Abril 21, 2026
 · 
Scarlet Valencia
hombre sostiene un plátano / tamaño del pene/ miembro/ tipos de pene
Amor y Sexo
¿A qué edad el hombre tiene problemas de erección?
Abril 21, 2026
 · 
Scarlet Valencia
como-mover-la-lengua-para-dar-sexo-oral.jpg
Amor y Sexo
Qué siente un hombre cuando le das sexo oral con pastillas mentoladas
Agosto 20, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja