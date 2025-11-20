Suscríbete
Las heridas emocionales que te hacen elegir siempre al mismo tipo de hombre

Así es cómo las heridas emocionales influyen en tus elecciones románticas y pueden llevarte a repetir relaciones con el mismo tipo de hombre

Noviembre 20, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
señales-tienes-heridas-infancia-sin-sanar.jpg

Getty Images

Hay mujeres que tienen una vida ordenada, un trabajo estable, amistades sólidas, pero en el amor repiten la misma historia con distintos nombres y no es casualidad, detrás de ese patrón hay heridas emocionales no resueltas que moldean lo que buscas, lo que toleras y lo que justificas. No eliges al mismo tipo de hombre porque te falta intuición; lo eliges porque algo en tu historia sigue intentando encontrar una respuesta donde no la hubo.

Una de las heridas más frecuentes es la del abandono emocional. Cuando en tu infancia aprendiste a esforzarte para obtener atención, en la adultez puedes sentir atracción por hombres que dan migajas, porque ese ritmo intermitente te resulta familiar. No es que te guste sufrir; es que tu sistema emocional identifica como normal lo que te hacía sentir viva, alerta y pendiente. Ahí empieza el ciclo: hombres que dan poco y tú intentando compensar todo el tiempo.

La herida de rechazo también pesa más de lo que parece. Si creciste sintiendo que tenías que demostrar tu valor constantemente, es común que elijas a hombres críticos, distantes o emocionalmente inaccesibles. Su desinterés activa la idea —equivocada— de que, si te esfuerzas un poco más, esta vez sí vas a lograrlo. Ese intento por ganarte cariño se convierte en la adicción emocional más silenciosa.

Otra herida profunda es la de invisibilidad. Cuando en casa tus emociones no tenían espacio, puedes encontrar irresistible a hombres que ocupan todo el escenario, es decir, egocéntricos, carismáticos y con energía dominante. Buscas afuera el reconocimiento que no recibiste adentro, pero terminas al lado de alguien que, de nuevo, no te mira realmente. Es una repetición perfecta del vacío.

La herida de control es igual de común. Si creciste en entornos impredecibles, eliges a hombres que confunden intensidad con conexión. Relación caótica = relación que se siente real, pero no es química; es trauma. El cuerpo reconoce la adrenalina y la interpreta como atracción.

Las heridas emocionales que te hacen elegir siempre al mismo tipo de hombre.jpg

Pexels

Incluso la herida de lealtad mal entendida te secuestra sin que lo notes. Si alguna vez tuviste que ser la fuerte o la adulta emocional de la casa, puedes sentir responsabilidad por sanar a hombres rotos. Confundes amor con rescate, y terminas vinculándote con personas incapaces de sostener una relación equilibrada.
Romper estos patrones no se trata de dejar de creer en el amor, sino de cambiar el tipo de historia que intentas resolver. La pregunta no es por qué sigues eligiendo al mismo tipo de hombre, sino qué parte de ti sigue buscando cerrar una herida a través de alguien que jamás podrá hacerlo.

El patrón no se rompe cuando aparece un hombre diferente; se rompe cuando tú eliges diferente. Y eso empieza por reconocer de dónde viene tu manera de amar.

Eurídice Aiymet Garavito García
