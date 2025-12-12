Suscríbete
Cómo saber si estás teniendo intimidad con un narcisista

Estas son las señales para identificar dinámicas sexuales centradas solo en la otra persona y reconocer cuándo la intimidad se vuelve unilateral y emocionalmente agotadora

Diciembre 12, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
This is me. Portrait of proud haughty handsome bearded young man in blue casual style shirt standing, looking away and pointing himself.

Getty Images

Hablar de narcisismo en la intimidad no es exagerar: muchas relaciones sexuales se vuelven confusas, agotadoras o emocionalmente secantes cuando una de las partes opera desde patrones centrados únicamente en su satisfacción. No se trata de etiquetar clínicamente a nadie —eso lo hacen profesionales—, sino de reconocer conductas que ponen en evidencia una dinámica desequilibrada. El sexo debería construir conexión, placer mutuo y presencia. Si lo contrario se vuelve constante, algo no está funcionando.

Una de las señales más frecuentes es la desaparición completa del enfoque en ti. Hay personas que entienden la intimidad como un escenario personal donde solo importa su experiencia. Si cada encuentro sexual gira alrededor de sus tiempos, sus fantasías, sus ritmos y sus límites —y los tuyos nunca entran en la ecuación—, no estás frente a un amante atento: estás frente a alguien que solo busca validación a través del sexo. En estas dinámicas, el cuerpo de la otra persona se vuelve un recurso, no un vínculo.

Otro rasgo común es el exceso de autopromoción sexual. Antes, durante o después del encuentro, una persona con rasgos narcisistas suele hablar de sí misma como si tuviera habilidades extraordinarias, esperando admiración constante. Este tipo de actitud no está basada en conexión real, sino en alimentar su ego. Cuando la conversación gira únicamente en torno a lo “increíble” que es, y no hay espacio para tu comodidad o deseos, la alerta es clara.

En la cama, también puede notarse un patrón: te invalida cuando expresas lo que te gusta o lo que no te funciona. Un narcisista no tolera la idea de no ser perfecto. Si cada vez que intentas comunicar algo recibes burla, molestia, silencios manipuladores o cambios de tema, el sexo deja de ser un espacio seguro para convertirse en un terreno donde no puedes hablar sin consecuencias.

La falta de reciprocidad es otro indicador poderoso. Puedes estar dando afecto, atención y tiempo, pero recibir muy poco a cambio. El narcisista tiende a generar cercanía cuando quiere algo y a retirarla en cuanto obtiene lo que buscaba. En la intimidad esto se traduce en encuentros centrados en su alivio, no en el intercambio.

Cómo derrotar a un narcisista en su propio juego .jpg

Cómo derrotar a un narcisista en su propio juego

Getty images

También es común que utilicen el sexo como forma de control emocional: te ignoran y reaparecen cuando quieren reafirmar poder; te seducen intensamente cuando sienten que te vas; te hacen sentir especial solo para luego marcar distancia. La inestabilidad es parte central de la dinámica.
La pregunta clave es sencilla: ¿te sientes vista, escuchada y cuidada? Si la respuesta es no, y el patrón se mantiene, no es un problema de química: es un desequilibrio emocional disfrazado de intimidad.

Reconocer estos comportamientos no es para culparte, sino para darte claridad. El sexo debería sumar, no confundirte ni desgastarte. Si hay una constante sensación de vacío, presión o desbalance, tu cuerpo ya te está diciendo algo.

Eurídice Aiymet Garavito García
