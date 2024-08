La verdadera razón por la que sientes culpa después de tener un orgasmo

¿Te ha pasado que presentas una sensación de angustia y vergüenza después de llegar al clímax? Te explicamos por qué sucede

Tener un orgasmo tiene múltiples beneficios, y no todos ellos son físicos, sino también psicológicos. Llegar al clímax ayuda a disminuir la depresión, aumentar la conexión emocional con tu pareja y elevar tu autoestima y creatividad. Este último punto va de la mano con un término que sigue generando duda y curiosidad entre los sexólogos: la claridad post orgásmica.

¿Qué tan real es que piensas con más claridad después de tener un orgasmo? Quizá no lo hayas notado, pero esto tiene que ver con sentirte culpable después de autocomplacerte o llegar al clímax en pareja durante una relación sexual.

Quizá recuerdes que en la película Loco por Mary dicen: “Los momentos más honestos en la vida de un hombre son los pocos minutos después de haber eyaculado; eso es un hecho médico”.

La ciencia revela por qué sientes culpa después de tener un orgasmo

El término “claridad post-orgásmica” fue acuñado por Alex Cooper en el 2018 a través de su podcast, Call Her Daddy, sin embargo, la ciencia no lo ha tomado como un hecho o como algo 100% verídico. Pero para explicarlo mejor, la uróloga Fenwa Famakinwa Milhouse se dio a la tarea de detallar un poco más a qué se refiere la “claridad post-orgásmica”.

“La claridad post-orgásmica es obviamente un término coloquial. No es un término médico. No hay un término médico o neurológico equivalente”. Sin embargo, no dijo que no existiera esta sensación en la que se alcanza la lucidez o iluminación tras tener un orgasmo. Los expertos señalan que esto sucede porque al terminar un orgasmo, la sangre vuelve a fluir hacia la corteza prefrontal: “Estás reiniciando el sistema”.

Pero debes saber que esta sensación también suele ser confundida con culpa o vergüenza, pero esto esá más relacionado con un término llamado disforia postcoital, que se presenta sobre todo después de que una persona se masturba.

“No entendemos completamente el orgasmo. Pero lo que sabemos es que la parte de nuestro cerebro que probablemente es más activa durante la excitación y el orgasmo es la parte del cerebro llamada sistema límbico”, explica Milhouse. Esta área regula las emociones, libera hormonas y es la encargada de la ansiedad y la agresión.