La sorprendente razón por la que podrías sentir atracción por alguien que te recuerda a tus padres

De acuerdo con psicólogos y especialistas en comportamiento humano, sí, solemos buscar parejas que de manera inconsciente nos recuerdan a nuestros padres; sin embargo, la razón detrás de este comportamiento, tiene que ver con nuestra infancia.

Y es que de acuerdo con esta teoría, parte de la atracción puede estar influida por lo que vimos y aprendimos en la infancia, especialmente a través de nuestros padres o de aquellos que nos cuidaron, pues buscamos dinámicas que nos resulten familiares para sentirnos seguras.

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¿Por qué sentimos atracción por personas que nos recuerdan a nuestros padres?

En la infancia, nuestros padres son quienes nos brindan seguridad, cuidado y protección, y también quienes influyen en cómo percibimos el mundo, y de acuerdo con la terapeuta Claudia Johnson, esas experiencias tempranas moldean nuestras primeras ideas sobre las relaciones y el entorno, lo que puede afectar tanto positiva como negativamente nuestra vida emocional en la adultez.

“La familia nuclear es tu primer punto de contacto cuando te estás desarrollando y reconoces qué es saludable, qué no lo es, qué se siente bien, qué no se siente bien, qué es seguro y qué no”, dice Johnson.

Esto significa que, al crecer, no buscamos relaciones completamente nuevas desde cero, sino que tendemos a reconocer patrones familiares, y en muchos casos, la atracción surge porque el cerebro interpreta lo conocido como algo predecible, y lo predecible como potencialmente seguro.

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La teoría del apego y la forma en cómo nos relacionamos en el amor

La llamada teoría del apego, desarrollada en el campo de la psicología, también sostiene que los vínculos tempranos influyen directamente en cómo nos relacionamos en la adultez.

Personas con estilos de apego seguros suelen elegir parejas que les transmiten estabilidad emocional, mientras que quienes desarrollaron apego ansioso o evitativo pueden sentirse atraídos por dinámicas más complejas o incluso contradictorias.

Cuando alguien nos recuerda a nuestros padres, no necesariamente hablamos de una similitud física evidente, puede tratarse de la manera en que esa persona expresa afecto, su nivel de autoridad, su tendencia a cuidar o a ser distante, o incluso su forma de resolver conflictos.

¿Cómo dejar de atraer personas que nos recuerdan a nuestros padres?

Los especialistas señalan que estos patrones de elección de pareja no son definitivos y se pueden cambiar si así lo deseas, y para ello, reconocerlos es clave para poder cambiarlos, ya que permite diferenciar entre lo que es sano emocionalmente y lo que solo resulta familiar.

A través de terapia, trabajo emocional y reflexión personal, es posible romper ciclos repetitivos y formar relaciones más conscientes y equilibradas.