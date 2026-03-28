La regla del 7 en el amor: el método infalible para fortalecer tu relación y salir de la rutina

Aunque cada relación es diferente, es normal que atraviese altibajos y caiga en la rutina, lo que puede generar monotonía y para revivir la conexión, los especialistas recomiendan la regla del 7, también conocida como método 7-7-7.

Esta fórmula está diseñada para ayudar a las parejas a fortalecer su relación a revivir la chispa y hacer que duren por mucho más tiempo sin llegar a la rutina que puede apagar el romanticismo.

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¿Cuál es el método 7-7-7?

La regla 7-7-7 organiza el tiempo en pareja en tres ciclos: cada siete días, siete semanas y siete meses, con el objetivo de evitar la rutina y fortalecer la conexión emocional, creando un espacio sin presiones para convivir y comunicarse para fortalecer la complicidad en la relación.

Según esta regla, los tres primeros meses son suficientes para conocer a la otra persona y para saber si la relación tiene futuro: “Allí se descubre si son compatibles o no como pareja”, dice el coach Miquel Roman.

Esta es la forma correcta en la que se hace el método 7-7-7 para que la relación sea más duradera:

Cada 7 días: Se debe estar destinado a una cita, al menos unas horas a solas para conectar, sin distracciones de hijos o trabajo, como cenar fuera o dar un paseo.

Cada 7 semanas: Realizar una escapada, un plan más elaborado o pasar un día completo juntos, puede ser una noche de hotel, un concierto o algo parecido.

Cada 7 meses: Planificar un viaje más largo, idealmente de dos o tres noches, para renovar la relación y compartir nuevas experiencias.

. Arina Krasnikova/Getty Images

Más allá de seguir la fórmula al pie de la letra, la clave está en priorizar la relación, pues la regla del 7 recuerda que el amor también se construye con momentos planeados, atención y pequeñas experiencias que, con el tiempo, se convierten en la base de una relación más fuerte y duradera.

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