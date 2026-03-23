Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

¿Cómo identificar sus mentiras antes de que te enamores? (Según su signo del zodiaco)

Cuando alguien dice mucho pero demuestra poco, o cambia su versión con frecuencia, es momento de prestar atención… antes de enamorarte.

Marzo 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cómo identificar las mentiras de tu pareja según su signo del zodiaco

Cuando sientes una fuerte atracción por alguien, es fácil pasar por alto ciertas señales o justificar algunas de sus actitudes; sin embargo, identificar sus mentiras desde el principio puede marcar la diferencia, ya que enamorarte sin ver con claridad podría poner en riesgo tu estabilidad emocional.

De acuerdo con la astrología, cada signo del zodiaco tiene una forma muy particular de ocultar sus verdaderas intenciones y maquillar la realidad para conseguir lo que quiere en el amor, y si logras identificarlas a tiempo, podrás salvar tu corazón a tiempo.

Presta atención en las actitudes de tu pareja y descubre según su signo cómo es su forma de mentir y ocultar la verdad para conseguir ventaja sobre ti.

Aries

Se deja llevar por la emoción del momento, es un signo que puede prometer planes, viajes o compromisos que realmente no ha pensado. Si notas entusiasmo excesivo que luego no se concreta, probablemente no está mintiendo con mala intención, pero sí exagerando y eso tampoco es bueno.

Tauro

Este signo no suele mentir directamente, pero sí puede omitir información importante. Te darás cuenta de que no es sincero si evita responder preguntas claras o cambia el tema cuando hablas del futuro, podría estar escondiendo algo para mantener la estabilidad.

Géminis

Con su gran habilidad con las palabras, puede contar una historia de una forma y luego modificarla sin darse cuenta. Si sus relatos no coinciden o notas contradicciones, presta atención: su encanto verbal puede disfrazar la verdad.

Cáncer

Puede decir que todo está bien aunque no lo esté, o fingir sentimientos para no generar conflicto, podrás identificar las señales en su lenguaje emocional: si parece distante pero asegura lo contrario, algo no encaja.

Leo

Leo siempre quiere brillar, y a veces agranda logros, historias o intenciones para parecer más interesante. Si sus relatos suenan demasiado perfectos o grandiosos, es posible que haya algo de dramatización.

Virgo

No suele mentir abiertamente, pero puede editar la información, si responde con precisión extrema pero evita puntos clave, podría estar construyendo una verdad incompleta.

Libra

Con tal de agradarte y ganarse tu confianza, puede afirmar que quiere lo mismo que tú, aunque no sea cierto, si siempre coincide contigo y nunca muestra una postura firme, quizá esté adaptando su discurso para no perderte.

Escorpio

Puede parecer transparente, pero mantiene partes de su vida fuera del radar porque le gusta ser reservado, pero si notas misterio excesivo o respuestas evasivas, probablemente aún no te está mostrando todo.

Sagitario

Sagitario suele hablar con sinceridad… pero sin pensar, es de esas personas que puede asegurar cosas que luego no cumple. La clave está en observar si sus acciones coinciden con su discurso aventurero.

Capricornio

Capricornio no suele mentir sobre hechos, pero sí sobre sentimientos, te puede decir que no le importa algo cuando en realidad sí. Si notas frialdad emocional acompañada de gestos contradictorios, presta atención.

Acuario

Puede decir algo hoy y pensar diferente mañana, y no lo ve como mentira, sino como evolución. Si su discurso cambia constantemente, tal vez no esté siendo claro sobre lo que realmente quiere y siente.

Piscis

Su imaginación influye en su forma de contar las cosas, si notas que sus historias parecen poco claras o demasiado románticas, podría estar idealizando más que diciendo la realidad.

