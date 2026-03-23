¡Adiós a la monogamia! Esta es la nueva tendencia de “relación” que rompe con el amor romántico

Las formas de relacionarse son cada vez más libres y el modelo de pareja tradicional pierde fuerza, abriendo nuevas posibilidades para crear vínculos nuevos, es así como surge la agamia, una nueva alternativa que está ganando popularidad entre las nuevas generaciones.

De esta forma, el amor romántico se está reinventando y buscando nuevas formas de crear vínculos, sin la necesidad de crear compromisos formales, pero no menos importantes y profundos.

Te podría interesar: ¿Por qué nos atraen los hombres que huelen a nuestro papá?

¿Qué es la agamia?

La agamia es una forma de relacionarse con otras personas sin formar parejas tradicionales, es decir, en lugar de centrar el vínculo en una sola persona, propone relacionarse desde la conexión libre con varias personas, priorizando la presencia y el afecto sin estructuras fijas, a diferencia del poliamor, donde sí existen relaciones definidas.

La agamia propone cuestionar la idea de que sólo podemos relacionarnos a través del amor romántico y en pareja, cuyo destino tradicional suele ser el matrimonio; sin embargo, esta perspectiva o modelo social limita la forma en que construimos vínculos.

Por ello, quienes defienden la agamia plantean dar el mismo valor a otras relaciones, como la amistad, y no considerar a la pareja como la única vía para experimentar el afecto.

Incluso algunos sostienen que el amor romántico, más que un sentimiento, funciona como una ideología que dicta cómo deben ser nuestras relaciones, reduciendo la libertad para elegir cómo y con quién vincularnos.

¿Qué es la agamia? Westend61/Getty Images/Westend61

Pilares principales de la agamia

La agamia establece que las relaciones se basan en la libertad, la autonomía y acuerdos entre las personas, sin seguir normas sociales como el noviazgo, la convivencia o el matrimonio, con estos pilares como su base:



Rechazo al amor.

Rechazo radical del género.

Rechazo a los cánones normativos de belleza y a las jerarquías de valor sociosexual.

Rechazo a la sexualidad patriarcal a través del cuestionamiento del concepto ‘objeto de deseo’.

Sustitución de los celos por la ‘indignación’.

Sustitución de la familia por la ‘agrupación libre’.

Te podría interesar: ¿Por qué jalar el cabello puede aumentar el placer? Mito o realidad explicado por la ciencia