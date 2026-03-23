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Amor y Sexo

¿Por qué nos atraen los hombres que huelen a nuestro papá?

Aunque pueda parecer extraño, la psicología sugiere que esta reacción es más común de lo que imaginamos.

Marzo 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué las mujeres se sienten atraídas por hombres que huelen igual que a su padre?

¿Por qué las mujeres se sienten atraídas por hombres que huelen igual que a su padre?

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El olfato influye en la atracción porque el cerebro vincula los aromas con recuerdos y emociones, así que percibir un olor específico puede generar una conexión inmediata y profunda, despertando una atracción casi inconsciente.

A pesar del poder del olfato, para muchas mujeres puede resultar desconcertante notar que les atraen hombres cuyo aroma les recuerda al de su padre; sin embargo, la psicología señala que se trata de una reacción más común y normal de lo que parece.

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¿Por qué las mujeres se sienten atraídas por hombres que huelen igual que a su padre?

Desde la infancia, el cerebro relaciona los olores con emociones, y en el caso de muchas niñas, el perfume, la loción o incluso el aroma natural de su padre se asocian con sensaciones de protección, seguridad y cercanía.

Con el paso del tiempo, estas memorias quedan almacenadas en el sistema límbico, la zona del cerebro que regula emociones y recuerdos, es por esta razón que cuando son adultas, cuando perciben un olor similar en otro hombre, recuerdan esa sensación de confianza, que puede transformarse en atracción.

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¿Por qué las mujeres se sienten atraídas por hombres que huelen igual que a su padre?

Pexels

¿Por qué nos sentimos atraídas por hombres que nos recuerdan a nuestros padres?

Algunos psicólogos coinciden en que la elección de pareja suele estar influenciada por los modelos afectivos de nuestra infancia, si la relación con tu papá fue positiva, el cerebro puede buscar de manera inconsciente características que resulten familiares, incluyendo el olor.

No se trata de deseo, sino de las sensaciones de bienestar y estabilidad emocional que se activan, por otra parte, el olfato juega un papel importante para la atracción, pues el cuerpo percibe señales químicas relacionadas con la atracción y la compatibilidad.

Cuando tu olor y el de tu pareja se combinan, pueden generar la química de la atracción, y el cerebro lo interpreta como algo seguro, reduciendo la alerta y favoreciendo la conexión emocional.

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