La regla del 3-6-9 que predice si tu relación va a durar.

El amor tiene un calendario biológico y psicológico que es casi matemático. ¿Te has fijado que muchas relaciones truenan justo cuando parece que todo iba bien? No es casualidad, es la famosa regla del 3-6-9. Son los “checkpoints” donde la dopamina baja y la realidad sube. Si estás pasando por alguno de estos meses, ¡tranquila! Aquí te explico qué onda.
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- El mes 3: Según el antropólogo Helen Fisher, aquí es cuando la ceguera de la dopamina empieza a ceder. Dejas de ver a un dios y empiezas a ver a un humano con defectos. Es la etapa de la primera gran decisión: ¿Me gusta lo que veo ahora que se quitó la máscara?
- El mes 6 (La prueba de la rutina): La novedad se acabó. Aquí es donde muchas parejas fallan porque no saben pasar del “apasionamiento” a la “intimidad”. La regla de los 6 meses es crítica porque es cuando se decide si los estilos de vida son compatibles o si solo eran compañeros de fiesta.
- El mes 9 (El compromiso o la huida): Es el umbral de la relación seria. Psicológicamente, a los 9 meses el cerebro ya procesó si existe seguridad emocional. Si para este punto no hay planes a futuro o siguen “viendo qué pasa”, es probable que el vínculo sea solo temporal.
- La regla de los 3 años: Si pasan los 9 meses, el siguiente gran filtro es a los 3 años, donde la oxitocina, o la hormona del vínculo, necesita ser reforzada con proyectos comunes o la relación se siente “estancada”.
Dato Cosmo
Se llama “fase de reacomodación”. Cada uno de estos periodos coincide con cambios en la química cerebral. Superar el mes 9 con éxito aumenta las probabilidades de una relación de largo plazo en un 70%. Observa tu proceso con inteligencia y no te apresures.