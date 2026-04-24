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Amor y Sexo

La regla del 3-6-9 que predice si tu relación va a durar

¿Sobrevivirá el amor? Te explicamos la psicología detrás de las etapas críticas del 3, 6 y 9 en el amor.

Abril 24, 2026 • 
Scarlet Valencia
¿Conoces los 5 lenguajes del amor? Te decimos cómo ponerlos en práctica

La regla del 3-6-9 que predice si tu relación va a durar.

Getty Images

El amor tiene un calendario biológico y psicológico que es casi matemático. ¿Te has fijado que muchas relaciones truenan justo cuando parece que todo iba bien? No es casualidad, es la famosa regla del 3-6-9. Son los “checkpoints” donde la dopamina baja y la realidad sube. Si estás pasando por alguno de estos meses, ¡tranquila! Aquí te explico qué onda.

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  • El mes 3: Según el antropólogo Helen Fisher, aquí es cuando la ceguera de la dopamina empieza a ceder. Dejas de ver a un dios y empiezas a ver a un humano con defectos. Es la etapa de la primera gran decisión: ¿Me gusta lo que veo ahora que se quitó la máscara?
  • El mes 6 (La prueba de la rutina): La novedad se acabó. Aquí es donde muchas parejas fallan porque no saben pasar del “apasionamiento” a la “intimidad”. La regla de los 6 meses es crítica porque es cuando se decide si los estilos de vida son compatibles o si solo eran compañeros de fiesta.
  • El mes 9 (El compromiso o la huida): Es el umbral de la relación seria. Psicológicamente, a los 9 meses el cerebro ya procesó si existe seguridad emocional. Si para este punto no hay planes a futuro o siguen “viendo qué pasa”, es probable que el vínculo sea solo temporal.
  • La regla de los 3 años: Si pasan los 9 meses, el siguiente gran filtro es a los 3 años, donde la oxitocina, o la hormona del vínculo, necesita ser reforzada con proyectos comunes o la relación se siente “estancada”.
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Si estás pasando por alguno de estos meses, ¡tranquila! Recuerda que lo bueno toma tiempo.

Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “fase de reacomodación”. Cada uno de estos periodos coincide con cambios en la química cerebral. Superar el mes 9 con éxito aumenta las probabilidades de una relación de largo plazo en un 70%. Observa tu proceso con inteligencia y no te apresures.

relación larga consejos|relaciones|salud|salud mental
Scarlet Valencia
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