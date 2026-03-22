La psicología de la ex: Por qué lo sigue buscando aunque sepa que está contigo

No hay nada más irritante que estar en una relación estable, feliz y que, de la nada, aparezca ella. Un “hola” por DM, un like en una foto vieja o una llamada de “emergencia”. ¿Qué busca? Si ya sabe que están juntos y felices, ¿por qué no se retira con dignidad? La respuesta está en su psicología y en su ego. Pero ojo, aquí nos enfocamos en ella si tu pareja le sigue el juego o no, ese ya es otro tema. Si te interesa saber lo que ellos piensan, aquí lo encuentras.

El sentido de propiedad y la validación

La psicóloga clínica Dra. Ramani Durvasula explica que este comportamiento suele estar ligado a la falta de cierre y a perfiles de personalidad específicos:

El “marcado de territorio”

Algunas ex sienten que “ellas llegaron primero” y buscan reafirmar que todavía tienen poder sobre él, solo para sentirse superiores a la pareja actual.

Miedo al olvido

Ver que él avanzó y tiene algo serio la hace sentir reemplazable. Buscarlo es su forma de probar que “todavía puede tenerlo” si ella quisiera (aunque sea mentira).

No es amor, es control. Getty Images

El beneficio de la nostalgia

Recuerda los momentos buenos e ignora por qué terminaron. Lo busca porque eres el espejo de lo que ella perdió y quiere recuperar su validación a través de él.

Narcisismo encubierto

No es amor, es control. Quiere desestabilizar tu relación porque verlos felices le recuerda su propio fracaso emocional.

Recuerda, hermana: si ella lo sigue buscando es porque él tiene algo valioso... pero lo tienes TÚ. Mantén la calma y no le des el show que busca.