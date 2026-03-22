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Amor y Sexo

La psicología de la ex: Por qué lo sigue buscando aunque sepa que está contigo

¿La ex de tu wey no desaparece? Te explicamos las razones psicológicas por las que algunas mujeres siguen buscando a sus ex incluso cuando ya tienen una nueva relación larga.

Marzo 22, 2026 • 
Scarlet Valencia
ex novia busca a mi novio/ mujer cabello chino mirando a hombre

¿Por qué lo sigue buscando aunque sepa que está contigo?

Getty Images

No hay nada más irritante que estar en una relación estable, feliz y que, de la nada, aparezca ella. Un “hola” por DM, un like en una foto vieja o una llamada de “emergencia”. ¿Qué busca? Si ya sabe que están juntos y felices, ¿por qué no se retira con dignidad? La respuesta está en su psicología y en su ego. Pero ojo, aquí nos enfocamos en ella si tu pareja le sigue el juego o no, ese ya es otro tema. Si te interesa saber lo que ellos piensan, aquí lo encuentras.

El sentido de propiedad y la validación

La psicóloga clínica Dra. Ramani Durvasula explica que este comportamiento suele estar ligado a la falta de cierre y a perfiles de personalidad específicos:

El “marcado de territorio”

Algunas ex sienten que “ellas llegaron primero” y buscan reafirmar que todavía tienen poder sobre él, solo para sentirse superiores a la pareja actual.

Miedo al olvido

Ver que él avanzó y tiene algo serio la hace sentir reemplazable. Buscarlo es su forma de probar que “todavía puede tenerlo” si ella quisiera (aunque sea mentira).

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No es amor, es control.

Getty Images

El beneficio de la nostalgia

Recuerda los momentos buenos e ignora por qué terminaron. Lo busca porque eres el espejo de lo que ella perdió y quiere recuperar su validación a través de él.

Narcisismo encubierto

No es amor, es control. Quiere desestabilizar tu relación porque verlos felices le recuerda su propio fracaso emocional.

Recuerda, hermana: si ella lo sigue buscando es porque él tiene algo valioso... pero lo tienes TÚ. Mantén la calma y no le des el show que busca.

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