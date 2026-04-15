La historia íntima de tu abuela influye en tu propio placer hoy por esta razón.

¿Alguna vez has sentido una culpa inexplicable después del sexo o te cuesta soltarte aunque estés con la persona que amas? Tal vez no seas tú, tal vez es tu abuela hablando a través de tus genes. La ciencia está descubriendo que el trauma y la represión sexual se heredan tanto como el color de ojos. Hoy vamos a viajar al pasado para sanar tu presente, porque para ser libre en la cama, primero tienes que entender qué cadenas te pusieron mujeres que ni siquiera llegaste a conocer bien.

Se llama “Epigenética Conductual”. Estudios liderados por neurocientíficos como la Dra. Rachel Yehuda han demostrado que las experiencias traumáticas dejan marcas químicas en el ADN que se transmiten a las siguientes generaciones. En el caso de las mujeres, si tus abuelas vivieron el sexo como un deber, con miedo o bajo una represión religiosa extrema, es probable que tu sistema nervioso haya heredado una respuesta de “alerta” ante la intimidad.

La ciencia está descubriendo que el trauma y la represión sexual se heredan tanto como el color de ojos. Getty Images

Esto se manifiesta hoy como tabúes inconscientes, dificultad para alcanzar el orgasmo o una desconexión con el propio cuerpo. Tu cerebro interpreta el placer como algo “peligroso” porque así fue codificado para la supervivencia de tus ancestras. Sin embargo, la buena noticia es que la neuroplasticidad nos permite romper estos ciclos. Al hacer consciente esta herencia, podemos empezar a “re-cablear” nuestro sistema de recompensa. El placer no es solo tuyo, es un acto de justicia para todas las mujeres de tu árbol que no pudieron disfrutarlo. Sanar tu sexualidad es sanar tu linaje.

Dato Cosmo

Las células precursoras de los óvulos de los que naciste ya estaban presentes en los ovarios de tu madre cuando ella era un feto dentro del útero de tu abuela. ¡Estuviste físicamente conectada a la experiencia de tu abuela! Reclama tu derecho al gozo y rompe los candados del pasado porque tu placer es también tu revolución.