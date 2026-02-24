Suscríbete
Amor y Sexo

Intimidad por agenda: El nuevo ‘flex’ de las parejas estables

¿Crees que planear tus encuentros es aburrido? Te contamos por qué las parejas más conectadas están usando el calendario como su mejor aliado

Febrero 24, 2026 • 
Scarlet Valencia
Intimidad

Freepik

Es hora de romper el tabú de la espontaneidad. En la vida de una mujer moderna, la idea de que “el fuego debe surgir de la nada” es la forma más rápida de terminar durmiendo con el celular en la mano. Las parejas más inteligentes han descubierto que el verdadero lujo es el compromiso, y eso incluye agendar el placer.

La anticipación es la clave

El deseo femenino, especialmente el reactivo, se beneficia de la preparación. Saber que tienes una cita íntima el jueves permite que tu cerebro empiece a generar dopamina desde el miércoles.

Según la renombrada terapeuta de parejas Esther Perel, el erotismo requiere de un espacio protegido del estrés cotidiano. Al agendar, estamos utilizando una técnica llamada “intencionalidad conductual”. Cuando el encuentro está pactado, el cerebro libera oxitocina y dopamina de manera anticipatoria, lo que prepara al sistema nervioso para el placer incluso antes de que el contacto físico comience.

También te interesa...
cosas-que-le-pasan-a-tu-cuerpo-despues-de-tener-sexo.jpg
Amor y Sexo
7 Cosas que le pasan a tu cuerpo después de tener sexo
Enero 09, 2024
 · 
Cosmopolitan
Cómo desbloquear tu actividad sexual
Amor y Sexo
3 secretos de una experta para incrementar tu energía sexual y desbloquear el placer
Mayo 19, 2022
 · 
Fernanda López

Eliminación de la carga mental

Cuando el encuentro ya está pactado, se elimina la ansiedad de “quién va a iniciar” o el miedo al rechazo. El calendario se convierte en un espacio seguro donde ambos saben que el otro está disponible y dispuesto. Desde una perspectiva psicológica, el agendar tus encuentros ataca directamente uno de los mayores asesinos de la intimidad: la ansiedad de desempeño y el rechazo percibido.

Prioridad real

Agendar tu intimidad en pareja no lo hace menos romántico, lo hace prioritario. Es la declaración máxima de que tu relación y tu placer valen tanto como esa junta de las 9 AM o tu clase de pilates.

Tip extra

sexting

Deagreez/Getty Images

Si ya tienen la fecha en la agenda, no esperen a que den las 10 PM para conectar. Usen la tecnología a su favor: envíense un mensaje a mediodía recordando la cita o compartan una canción que les recuerde un momento sexy juntos para empezar a calentar el terreno.

El compromiso con el placer compartido es el mayor acto de amor en una relación duradera y la mayor prueba de fuego de una pareja no es cuánto se desean en la luna de miel, sino cuánto espacio están dispuestos a crear para seguirse encontrando a pesar del caos de la cotidianidad.

Cómo salvar una relación parejas exitosas Intimidad
Scarlet Valencia
Te sugerimos
4 Suplementos que toda mujer necesita
Amor y Sexo
7 suplementos que deberías empezar a tomar antes de quedar embarazada (según expertos en fertilidad)
Febrero 20, 2026
 · 
Leilani Aviles
las-primeras-cosas-en-las-que-se-fijan-los-hombres-de-las-mujeres.jpg
Amor y Sexo
Las primeras 6 cosas que los hombres notan de una mujer
Noviembre 13, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Lana del Rey y su esposo
Amor y Sexo
¿La edad importa? La regla del ‘7' y qué dice la ciencia sobre la diferencia de edad en el amor
Febrero 21, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Motivos por los que es peligroso realizar el ritual para cortar los lazos con tu ex.png
Amor y Sexo
Motivos por los que es peligroso realizar el ritual para cortar los lazos con tu ex
Octubre 07, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García