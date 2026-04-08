Frases comunes que definen a una persona infeliz, según la psicología

El lenguaje es la ventana de nuestra salud mental. A veces vamos por la vida diciendo frases que parecen “inofensivas” o simplemente “realistas”, pero que en realidad son síntomas de una infelicidad profunda y mal gestionada. Si te escuchas diciendo esto, o peor: si tu pareja o tu jefe las tienen en repeat, es hora de encender las alarmas. La psicología afirma que lo que decimos reprograma nuestro cerebro.

Según el psicólogo y experto en lenguaje Dr. James Pennebaker, las personas infelices tienden a usar un lenguaje centrado en el pasado y en la falta de control personal. Estas son las frases típicas:

“Es que yo siempre he sido así": Esta frase es la tumba del crecimiento. Según la psicología positiva, el pensamiento rígido impide la adaptación y genera frustración crónica. “Qué suerte tienen algunos": Denota una mentalidad de víctima y ganas de control externo. La persona infeliz cree que el bienestar es un billete de lotería, no una construcción diaria. “No vale la pena intentarlo": Es el sello de la indefensión aprendida. Según el Dr. Martin Seligman, esta frase indica que el cerebro ha dejado de buscar soluciones, cayendo en un estado de apatía. “Todo me sale mal": La generalización excesiva es una distorsión cognitiva clásica. Las personas infelices borran sus éxitos y magnifican sus errores. “Cuando tenga [X cosa], seré feliz": Se llama felicidad aplazada. La psicología afirma que poner tu bienestar en el futuro garantiza la infelicidad en el presente.

Las personas infelices tienden a usar un lenguaje centrado en el pasado y en la falta de control personal. Getty Images

Dato Cosmo

Un estudio reveló que las personas infelices usan un 40% más de pronombres en primera persona; “Yo”, “Mí”, “Me”, que las personas satisfechas. El exceso de auto enfoque suele estar ligado a la rumiación negativa.

Tus palabras aportan más de lo crees a la construcción de la realidad que vives. Cambia tu vocabulario y cambiarás tu destino. Una mujer que domina su lenguaje es una mujer que no permite que los “malos ratos” sean los protagonistas de su vida.