¿Es malo tener sueños eróticos con personas que no te gustan?

Los sueños eróticos llegan cuando menos lo esperas y a veces nos sorprenden con personajes no gratos. Tal vez soñaste con un compañero de trabajo, un amigo o incluso alguien que ni siquiera te cae bien. Aunque tener sueños subidos de tono con personas que nada que ver, puede ser desconcertante, la realidad es que no tiene por qué tener un significado profundo ni ser motivo de preocupación.

Durante la fase REM del sueño, el cerebro sigue funcionando de manera activa y las conexiones neuronales se activan de forma aleatoria. Esto hace que las imágenes, recuerdos y emociones se revuelvan sin lógica alguna, creando momentos que en la vida real no tendrían sentido.

Ahora bien, si lo que te está rompiendo la cabeza es saber por qué soñaste esto, las razones pueden variar. Desde una parte emocional, puede ser que el subconsciente use imágenes sexuales como una forma de explorar. Esto no significa que quieras estar con esa persona, sino que quizás hay algo en la relación con ella que tu mente está intentando comprender.

También puede ser por asociación, ya que a veces el cerebro toma pedazos de nuestras interacciones con la gente, (desde hablar en la oficina a encontrarse en los pasillos) lo que hace que surjan esos sueños sin necesariamente reflejar nuestras intenciones reales con esa persona.

Incluso podría ser solo una manera de nuestro subconsciente de expresar algunos de los deseos sexuales del cuerpo, sin realmente implicar un deseo genuino por la persona.

Al final del día, no hay nada realmente de qué preocuparse si tienes sueños subidos de tono con alguien que no te gusta. Tampoco son señales ocultas de algún sentimiento reprimido o interés por ser infiel. Lo que pasa en tus sueños no tiene por qué definir quién eres ni lo que realmente deseas.