En pleno siglo 21, el tabú de la infidelidad femenina sigue latente

Y no no es broma chicas Cosmo, en un mundo en el que cada vez somos más feministas, sigue habiendo tabúes por tirar, incluyendo el de la infidelidad femenina.

Y es que de acuerdo a un estudio realizado por Ifop para Gleeden, 3 de 4 mujeres todavía consideran que una infidelidad femenina es PEOR que la masculina. ¿Cómo pooor?

Un estudio reciente encontró que el número de mujeres que admiten haber sido infieles a su parejas ha subido un 40% desde 1990. Ya sea porque más mujeres son infieles o más mujeres deciden romper con el tabú y admiten sus aventuras, los números son impresionantes.

Según el mismo estudio de Ifop para Gleeden previamente mencionado:

En los últimos años hemos hecho avances importantes relacionados con el empoderamiento sexual y la autonomía romántica de la mujer. De hecho, cada vez más parejas se animan a experimentar con otro tipo de relación que no sea monógama sin penas ni tapujos. Al final del día, el propósito es ser feliz, ¿no creen?

“Gleeden ha cambiado muchas cosas en mi vida. He sido fiel a mi esposo por 17 años, pero tenía ganas de sentir esa adrenalina de nuevo, poder seducir de nuevo… Pero necesitaba ser muy discreta porque mi vida familiar me hace muy feliz y no quería cambiar nada. He conocido muchos hombres encantadores que han sido buenos conmigo. He tenido una relación con uno en específico por más de un año. Hemos compartido momentos maravillosos y hemos estado juntos varias noches e incluso fines de semana”, contó la usuaria senorita30 sobre su experiencia en este dating site.