Señales de que padeces el síndrome de la impostora durante el sexo

¿Qué es el síndrome de la impostora y cómo saber si lo padeces en la intimidad?

Seguramente has escuchado sobre el síndrome del impostor, un fenómeno psicológico en el que las personas dudan de sus logros y temen ser catalogadas como un “fraude.” Quizá te suene familiar esa sensación de que no tienes mérito alguno pese a tus estudios, reconocimiento laboral o pese a que tu familia te celebra. Estar vigilante o temerosa de que alguien descubra que has cometido un “fraude” te hace sentir con culpa, insegura y ahí viene la sensación de sentirte como una “impostora”. Esta experiencia también puede hacerse presente durante los encuentros sexuales y puede conducira la ansiedad, falta de confianza en uno mismo y miedo al fracaso.

¿Cómo saber si eres víctima del síndrome de la impostora durante el sexo? Presta atención a las siguientes señales...

Señales de que tienes el síndrome de la impostora durante el sexo

Te sientes insegura

No fluyes ni disfrutas del presente por temor a no tener buen desempeño durante la intimidad. Dudas de tus movimientos, de tus palabras e incluso te sientes que mientras más estática estés, será mejor. Déjate llevar, expresa tus emociones y deja que el placer recorra cada centímetro de tu cuerpo.

Te sientes poco atractiva

No te sientes sexy ni atractiva y eres pesimista con respecto a tu atractivo físico.

Te averguenzas de tu cuerpo, por lo que prefieres tener sexo con las luces apagadas y te aterra el hecho de que tu pareja sexual te vea sin ropa. Deshazte de esta idea ¡ya! Este acto íntimo debe involucrar confianza, crea un espacio seguro con tu pareja para que ambos se sientan cómodos y libres de juicios. Todos los cuerpos son hermosos.

No lo disfrutas

¿Cuándo fue la última vez que tuviste un orgasmo durante el sexo? Llegar al clímax está directamente relacionado con la relajación y la mente, por lo que si tienes relaciones mientras estas angustiada y tu cabeza está constantemente en otro lado, muy difícilmente disfrutarás del sexo.

Te comparas

En lugar de dejarte llevar y de explotar tus fantasías sexuales al máximo, comienzas a comparate con las exparejas de la persona con la que estás y piensas que seguramente ellas eran mejores en la cama. Incluso llegas a preguntarle sobre sus experiencias sexuales anteriores, lo que suele terminar con la magia del momento.

Para acabar con el síndrome de la impostora, debes poner en práctica los siguientes puntos: