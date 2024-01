Dime cómo tomas tu café y te diré cómo es tu desempeño sexual

El café es una bebida multifacética para complacer a todo el mundo, por ello se le relaciona simbólicamente con la vida sexual ¿A ti cómo te gusta: intenso o dulce?

Por sus propiedades el café es un gran aliado para potencializar la energía sexual, además de ser un excelente pretexto para invitar a salir a la persona que te gusta y puedes anticipar cómo es su desempeño en la cama si observas detenidamente cómo prefiere tomarlo.

Esta semilla es tan multifacética que se puede preparar en frío, hirviendo, con leche y azúcar o simplemente bien cargado en un shot de expresso y aunque no lo creas, eso revela mucho de tu personalidad y tu desempeño sexual.

Hoy en Cosmopolitan nos dimos a la tarea de compartirte qué dice de tu desempeño sexual la manera en la que prefieres tomar café.

¿Y tú, cómo lo tomas?

Todos y todas amamos el café, por lo que es muy probable que te guste tomarlo en más de una de sus tantas y tan diversas versiones, eso es un buen indicio de tus preferencias personales: le entras a todo sin miedo.

Americano sin azúcar

Aunque eres una persona ruda durante el sexo, también necesitas besos y caricias posteriores al encuentro. Eres muy transparente y sencilla, por lo que muy difícilmente fingirías un orgasmo, de hecho, tu honestidad a veces puede ser hiriente.

Eres dominante, pero te viene bien, aquí la experta en seducción eres tú.

Americano sin azúcar: dominante en el sexo Getty images

Americano con azúcar

Te gusta el sexo intenso y experimentar: ya sea en público o en un cambio de roles, tú siempre vas a estar dispuesta ya que son las experiencias que más atraen tu atención. Si aún no los has hecho es momento de que lo hagas, pero recuerda que la seguridad siempre es primero. A pesar de que eres arriesgada y aventurera también te gustan las caricias durante la sesión.

Americano con azúcar Getty images

Latte

La más tradicional, aunque te sientes sofisticada. Un latte es café con leche y no puedes tener sexo si no hay un vinculo emocional de por medio, te gusta hacerlo diario a la misma hora y con la misma persona. No está mal, pero deberías probar de vez cuando el americano con azúcar.

No te gusta depilarte, la conexión natural es tu fuerte.

Las personas que prefieren el café latte suelen ser las más tradicionales durante el sexo Getty images

Capuccino

Bien podrías ser un latte, pero te gusta el lujo y la exclusividad. Hacer el amor sobre sabanas de seda y una pijama de satín con plumas es tu ideal. Es decir, eres una lujuriosa inalcanzable y aunque la atracción mutua sí juega un papel importante en tus relaciones, en realidad a ti te atrae más que sean prósperos y complacientes.

A las personas que les gusta el capuccino también les atrae la exclusividad Getty images

Frapuccino

Tener sexo durante la primera cita es lo tuyo ya que muy pocas veces revuelves amor con deseo, pero probablemente el frapuccino no era tu primera opción, sino que una mala experiencia con el latte o el capuccino te hicieron el corazón de hielo. Eso sí, eres una maestra en la cama.

Tener sexo contigo es toda una aventura irrepetible (porque no es tu intención desarrollar un apego) y fantástica (porque te encantan los juegos y las perversiones).

No involucras el corazón con el deseo, así son los frapuccinos Getty images

Descafeinado

Te es muy difícil confiar en los demás, de hecho, un frapuccino podría ser descafeinado, sin embargo, tu no eres una aventurera, más bien eres reservada y paciente. También eres introvertida en la cama, quizá te vendría bien dejar que el volcán de pasión explote. Podría ser la mejor experiencia de tu vida.

Intenta confiar un poco y deja que explote el volcán de pasión que llevas dentro Getty images

Expresso

Eres una excelente amante, muy atenta, natural y sin máscaras. Siempre dices lo que quiere y cómo lo quieres, pero también estás dispuesta a complacer a tu pareja si te lo pide, de hecho, si no te lo pide para ti es un fracaso.

La manera en la que tomamos café habla mucho de nuestra preferencias personales, la temperatura revela el nivel de apego que estas dispuesta a dar y recibir en una relación, ¿y tú cómo lo prefieres: frío y con hielos o hirviendo?