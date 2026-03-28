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Amor y Sexo

¿El tamaño importa? Lo que las mujeres realmente pensamos del “paquete” de un hombre

Hablemos claro: ¿Qué es lo que realmente nos fijamos al mirar cuerpo masculino? Descubre los resultados de diversas encuestas sin censura.

Marzo 28, 2026
abdomen hombre y manos mujer encima de él

¿El tamaño importa? Lo que las mujeres realmente pensamos del “paquete” de un hombre

Getty Images

Ellos creen que nos fijamos en su cartera o en sus bíceps, pero seamos honestas: a veces lo único que queremos es verlos caminar de espaldas con unos jeans que les queden perfectos. Hoy vamos a romper el tabú de “nosotras no somos visuales” y vamos a admitir lo que realmente comentamos en el chat de mejores amigas. Desde el debate del tamaño hasta la obsesión con un buen booty masculino.

La psicología del trasero

Estudios de psicología evolutiva sugieren que un trasero firme en un hombre está asociado a buena salud, capacidad de empuje y fuerza física (sí, esa fuerza), algo que el cerebro femenino nota subconscientemente. Ese momento en que se pone unos jeans ajustados y el pantalón hace todo el trabajo sucio.

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El mito del tamaño

Diversas encuestas de sexología confirman que el 85% de las mujeres priorizan la técnica y la “presencia” visual sobre el tamaño real del “paquete”. Uno que se nota discretamente bajo un pantalón de vestir o ropa de deporte genera más anticipación que uno que “lo grita” todo. Para nosotras, el misterio y la proporción visual son mucho más excitantes que los centímetros crudos.

La atracción visual femenina

¡Sí, también comemos con los ojos! El Instituto Kinsey revela que las mujeres tienen una respuesta visual tan fuerte como la de los hombres, solo que somos más discretas. Un hombre que camina con seguridad, moviendo ligeramente la cadera (sí, ellos también lo hacen), activa nuestras neuronas espejo. Según el Instituto Kinsey, el contoneo masculino sutil proyecta altos niveles de testosterona, lo que nos hace voltear casi por instinto animal.

mujer atractiva seduciendo hombre

Para nosotras, el misterio y la proporción visual son mucho más excitantes.

Getty Images

Dato Cosmo

¿Sabías que las mujeres tardamos menos de 1 segundo en escanear la proporción hombros-cadera de un hombre? Es un escáner biológico que nos dice si “hay madera” para la acción antes de que él diga “hola”.

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