El perfume que debes usar esta primavera según tu signo

La primavera ya está aquí y con ella el cambio de clóset... ¡y de aroma! No todos los perfumes le sientan igual a todas las vibras. ¿Sabías que tu signo solar determina cómo procesas los olores? Deja que las estrellas elijan tu próxima fragancia firma para que este fin de semana huelas a puro éxito.

Notas olfativas para cada elemento

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario)

Necesitan aromas que igualen su intensidad. Busquen notas de ámbar, sándalo o cítricos picantes como la bergamota. Reflejan su energía imparable.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio)

Los aromas terrosos y frescos son lo suyo. El vetiver, el musgo y el jazmín blanco les dan esa sensación de lujo silencioso que aman.

Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario)

Notas ligeras y etéreas. Busquen lavanda, té verde o notas marinas. Aromas que fluyan como ellos y no saturen el ambiente.

Signos de Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis)

Fragancias profundas y románticas. La rosa búlgara, el neroli y la vainilla oscura conectan con su lado emocional y misterioso.

El perfume es la forma más intensa del recuerdo. ¡Elige el tuyo según los astros y deja huella por donde pases hoy!