Suscríbete
Amor y Sexo

El perfume que debes usar esta primavera según tu signo

Descubre qué notas olfativas combinan mejor con tu personalidad zodiacal esta primavera.

Marzo 21, 2026 • 
Scarlet Valencia
perfumes-elegantes-sofisticados.jpg

El perfume que debes usar esta primavera según tu signo

Getty Images

La primavera ya está aquí y con ella el cambio de clóset... ¡y de aroma! No todos los perfumes le sientan igual a todas las vibras. ¿Sabías que tu signo solar determina cómo procesas los olores? Deja que las estrellas elijan tu próxima fragancia firma para que este fin de semana huelas a puro éxito.

Notas olfativas para cada elemento

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario)

Necesitan aromas que igualen su intensidad. Busquen notas de ámbar, sándalo o cítricos picantes como la bergamota. Reflejan su energía imparable.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio)

Los aromas terrosos y frescos son lo suyo. El vetiver, el musgo y el jazmín blanco les dan esa sensación de lujo silencioso que aman.

Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario)

Notas ligeras y etéreas. Busquen lavanda, té verde o notas marinas. Aromas que fluyan como ellos y no saturen el ambiente.

Signos de Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis)

Fragancias profundas y románticas. La rosa búlgara, el neroli y la vainilla oscura conectan con su lado emocional y misterioso.

El perfume es la forma más intensa del recuerdo. ¡Elige el tuyo según los astros y deja huella por donde pases hoy!

Te puede interesar...
8 Accesorios que son un must esta primavera
Moda y Belleza
8 Accesorios que son un must esta primavera
Marzo 25, 2015
 · 
Cosmopolitan
capsule wardrobe
Moda y Belleza
5 looks de jeans + blazer que te harán ver como una experta en estilo
Marzo 05, 2026
 · 
Scarlet Valencia
7 Claves para conseguir un estilo 'boho chic' en primavera
Moda y Belleza
7 Claves para conseguir un estilo ‘boho chic’ en primavera
Marzo 21, 2017
 · 
Cosmopolitan
20 Tendencias que debes tener en tu ?shopping list? esta primavera
Moda y Belleza
20 Tendencias que debes tener en tu ?shopping list? esta primavera
Marzo 11, 2015
 · 
Cosmopolitan
8 items que elevarán tu estilo esta primavera
Moda y Belleza
8 items que elevarán tu estilo esta primavera
Abril 09, 2017
 · 
Cosmopolitan
Prendas básicas que no pueden faltar en tu clóset .jpg
Moda y Belleza
Prendas básicas que no pueden faltar en tu clóset
Marzo 18, 2023
 · 
Fernanda Aviléz

Scarlet Valencia
Te sugerimos
como-hacer-que-un-hombre-se-vuelva-sexualmente-adicto-a-ti.jpg
Amor y Sexo
Cómo volver a un hombre sexualmente adicto a ti
Noviembre 12, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
La ciencia revela que el 'morning sex' puede mejorar a tu chico en la cama
Amor y Sexo
¿Cómo ser buena en la cama? Consejos para mejorar tu desempeño sexual
Marzo 20, 2026
 · 
Scarlet Valencia
duchas anales
Amor y Sexo
¿Beso negro? Lo que nadie te dice sobre la salud y la preparación de la zona
Marzo 20, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Curiosidades del sexo
Amor y Sexo
¿Cómo succionar el miembro de tu pareja y que se venga? (Sin mover las caderas)
Marzo 19, 2026
 · 
Scarlet Valencia