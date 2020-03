“El mejor sexo de mi vida fue… con un extraño en un avión”

En el momento en que vi a Kai*, supe que quería tenerlo dentro de mí. Era la víspera de Año Nuevo hace unos años, y estaba en un vuelo largo y aburrido a casa después de pasar una semana en un spa en Tailandia. El avión estaba casi vacío, presumiblemente debido a la fecha y había atrapado un asiento junto a la ventana, con toda la fila para mí.

Me resigné a ver las mismas películas terribles que había visto al salir, cuando Kai entró, alto, musculoso y estúpidamente guapo, y agarro el asiento del pasillo cerca del mío. Me sonrió y puso su equipaje en el compartimento de arriba. Obviamente miré sus abdominales mientras su camisa subía. Fue un bonito cambio de las pancitas cheleras que normalmente veo.

VER: ¿Habrá un boom en embarazos por la cuarentena del Coronavirus?

Durante la primera hora del vuelo, intenté concentrarme en una película, luego en mi libro, pero seguí mirando. Y cada vez que miraba, él siempre me miraba mí también, antes de apartar rápidamente la vista. Finalmente llegó el carrito de bebidas y entablamos una conversación. Traté escuchar lo que decía, realmente lo hice, pero tenía una boca tan encantadora, con los labios más carnosos y una voz profunda y sexy. Podría jurar que él estaba mirando mi escote. Incluso se movió al asiento a lado del mío, así que estábamos muy juntos.

Después de un par de horas, las luces del avión se apagaron para que todos pudieran dormir y ahí fue cuando él se inclinó para besarme y me dejé. Había algo tan emocionante de tener sexo en un avión con un extraño, y nunca volver a verlo. Cuando nos besamos, ajenos a los que nos rodeaban (aunque la mayoría se habían quedado dormidos), sus manos comenzaron a deslizarse por mi muslo. No estábamos tocando en lugares cada vez más riesgosos, cuando él susurró que lo encontrara en el baño. Una vez que entró, lo seguí, tratando de no correr por el pasillo.

Cerré la puerta y él me empujó contra el lavabo y pude sentir su enorme erección debajo de sus jeans. Nuestras bocas se apretaron fuertemente y desabroché su cinturón, y alisé mi mano a lo largo de su pene rígido, mientras él gemía con anticipación.

Apretados en un espacio tan pequeño, ambos reprimimos una risita mientras tratamos de no codearnos en la cara mientras nos quitábamos la ropa. Luego me dio la vuelta, tirando mis bragas a un lado, antes de penetrarme estilo perrito. Me penetraba duro y rápido, mientras sus dedos se clavaban en mis caderas.

Estaba muy excitada y él estaba jadeando por el calor. Mientras él iba más y más profundo, mi respiración se hizo corta y pesada y pude sentir como el orgasmo se acercaba. Vimos nuestro reflejo en el espejo y cuando nuestros ojos se encontraron, tuve un orgasmo. Cada músculo dentro de mí temblaba, antes de que él exhalara ruidosamente mientras se venía.

De vuelta en nuestros asientos, Kai se durmió y como era cerca de la media noche cuando comenzamos nuestro descenso, pude ver los fuegos artificiales que se disparaban debajo; realmente hizo que mi Año Nuevo comenzara de golpe.

*Los nombres han sido cambiados

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan UK