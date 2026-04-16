¿Dolor o calambres después del sexo? Estas podrían ser las razones (y por qué no debes ignorarlas)

El dolor durante o después del sexo puede ser normal, se puede sentir como molestias pélvicas, genitales o calambres, y aunque el sexo doloroso puede ser común, ya que afecta a tres de cada cuatro mujeres según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, no tiene que pasarse por alto.

Estudios recientes han comenzado a identificar cuáles podrían ser las posibles causas de este tipo de molestias durante el sexo, así como encontrar mejores enfoques de atención médica para quienes los experimentan.

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Las razones más comunes por las que sientes dolor durante o después del sexo

Antes de alarmarse, es importante saber que suelen tener causas comunes y, en muchos casos, no representan un riesgo médico serio, según los especialistas.

Orgasmos

Una causa frecuente de los calambres después del sexo es el propio orgasmo, estos dolores son similares a los menstruales, aparecen justo después y pueden durar algunas horas, sintiéndose en la zona vaginal, el abdomen bajo o la espalda.

Se deben a los cambios físicos del orgasmo, como el aumento del ritmo cardíaco y las contracciones de los músculos pélvicos.

“Las contracciones musculares que acompañan al clímax a veces pueden causar dolor”, dice la ginecóloga Katharine O’Connell White.

Tu anatomía

Algunas personas tienen un útero inclinado que hace que la penetración profunda presione el cuello uterino, provocando dolor o calambres, la solución es más simple de lo que crees, cambiar de posiciones o la intensidad puede ayudar a reducir estas molestias.

Quistes ováricos

Los quistes ováricos suelen ser inofensivos y desaparecen solos, pero si son grandes pueden causar dolor pélvico y, en algunos casos, romperse durante el sexo o ejercicio, y cuando esto ocurre, el dolor es intenso y punzante debido a la irritación interna causada por el líquido o la sangre liberados.

Si sientes un dolor repentino, intenso y agudo después del sexo, contacta inmediatamente con tu ginecólogo.

Tensión muscular

El sexo, aunque es placentero, también puede exigir al cuerpo, y tener mucha actividad sexual puede sobrecargar el útero, causando dolor o calambres, similar a un músculo fatigado. En estos casos, descansar y reducir la intensidad ayuda a la recuperación.

Las razones más comunes por las que sientes dolor durante o después del sexo Getty Images

Problemas intestinales

Un dolor profundo y constante después del sexo puede estar relacionado con problemas gastrointestinales como el síndrome del intestino irritable o la colitis, estas condiciones provocan calambres, inflamación y molestias que pueden intensificarse con la actividad sexual. Mantenerse hidratado, usar probióticos y consultar con un médico puede ayudar a controlar estos síntomas.

Miomas uterinos

Entre el 20 % y el 70 % de las mujeres desarrollan fibromas uterinos, que suelen ser benignos y muchas veces no causan síntomas; sin embargo, cuando son grandes o están cerca del cuello uterino, pueden provocar dolor, sangrado abundante y calambres después del sexo. En estos casos, es importante consultar a un médico para evaluar el tratamiento adecuado.

Infecciones urinarias

Las infecciones urinarias, aunque comunes y generalmente leves, pueden causar dolor sordo y calambres después del sexo. Si eres propensa a ellas, es recomendable acudir al médico, ya que pueden tratarse fácilmente con antibióticos.

Endometriosis

El dolor después del sexo puede ser un síntoma común de la endometriosis, una enfermedad en la que el tejido uterino crece fuera del útero, y suele acompañarse de calambres intensos, reglas dolorosas y, en algunos casos, molestias digestivas.

El tratamiento incluye medicamentos, terapia hormonal o cirugía, y medidas como aplicar calor y relajarse pueden ayudar a aliviar el dolor.