¡Doble placer! Las 5 posiciones que estimulan el clítoris y el punto G por esta razón

Seamos 100% honestas, sister: el orgasmo vaginal es una leyenda para muchas, pero el clitoridiano es nuestra apuesta segura. Pero, ¿y si te dijera que tu cuerpo tiene un “botón de pánico” que activa ambos al mismo tiempo? No es magia, es anatomía pura. Si sientes que tu vida sexual está en piloto automático con el clásico misionero o el perrito de siempre, es hora de ajustar los ángulos. Prepárate, porque hoy vamos a hackear tu sistema de placer para que no tengas que sacrificar ni una sola terminación nerviosa. Aquí te decimos cómo activarlos en equipo:

1. El misionero CAT

Olvida las estocadas profundas. Él debe deslizar su cuerpo hacia arriba para que la base de su pene presione rítmicamente tu clítoris, mientras el glande roza la pared anterior (Punto G). Dato Pro: Según un estudio del Journal of Sex & Marital Therapy, esta técnica es la más efectiva para el orgasmo femenino sin ayuda manual.

2. La vaquera inversa con inclinación

Así como leíste. Tú tienes el mando. Al estar de espaldas, inclina tu torso hacia adelante (casi tocando sus piernas). Este ángulo hace que el pene presione directamente el Punto G, mientras tú tienes libertad total para estimular la parte externa de tu clítoris.

3. El puente

Recuéstate boca arriba y eleva tu cadera apoyándote en almohadas. Él se arrodilla frente a ti. Este cambio de eje expone tu zona V de forma que cada movimiento genera una fricción intensa en el clítoris y un golpeteo directo en la pared vaginal superior.

4. La Cucharita Elevada

De lado, pero dobla tu pierna superior hacia tu pecho. Esta posición estrecha el canal vaginal, aumentando la sensibilidad en el Punto G y permitiendo que sus manos (o un juguete) tengan acceso libre a tu clítoris.

5. La Posición en X

Acuéstense cara a cara, pero cruzados formando una ‘X’. Tus piernas abrazan su cintura. Esto limita la profundidad pero maximiza el contacto “cuerpo a cuerpo”, creando un roce constante en el clítoris mientras la punta del pene estimula el área interna.

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Pro-Tip Cosmo

No subestimes el poder de un buen lubricante a base de agua. Al estimular ambas zonas, la sensibilidad aumenta drásticamente y la hidratación extra evitará cualquier irritación, permitiendo que el placer dure mucho más tiempo.