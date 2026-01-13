¿Depilarte con cera la zona V aumenta el riesgo de contraer una ETS? Esto es lo que debes saber ya

Cada vez más mujeres eligen la depilación con cera en la zona íntima por estética o comodidad, pero pocos saben que este método, aunque muy efectivo, puede tener ciertos riesgos si no se hace con las medidas adecuadas.

1. La piel depilada queda más vulnerable

Cuando te depilas con cera, la piel sufre microlesiones que no siempre son visibles, pero sí lo suficientemente profundas para abrir pequeñas puertas a bacterias, virus o hongos. Según dermatólogos del American Journal of Obstetrics and Gynecology, la depilación íntima elimina una capa natural de protección (el vello púbico) y provoca microfisuras en la piel que pueden facilitar el ingreso de microorganismos.

Traducción práctica: No te “contagias” por depilarte, pero si tienes relaciones sexuales o contacto piel con piel inmediatamente después, sí aumenta la probabilidad de infección.

2. El vello púbico tiene una función protectora

Aunque muchas lo asocian con estética o limpieza, el vello púbico tiene una función biológica importante:



Actúa como barrera contra bacterias y virus.

Disminuye la fricción durante el sexo (evitando irritaciones o heridas).

Regula la temperatura y humedad de la zona.

Al removerlo completamente, la piel queda más expuesta y sensible, lo que puede derivar en irritaciones, foliculitis (granitos) o mayor susceptibilidad ante infecciones de transmisión sexual como VPH, herpes genital o molusco contagioso.

3. La depilación con cera no causa ETS, pero puede facilitar su transmisión

Es importante dejarlo claro: La cera no “provoca” ETS. Sin embargo, si después de depilarte tienes contacto íntimo, especialmente sin protección, las microlesiones pueden ser puntos de entrada para virus como el herpes simple tipo 2 o el papiloma humano (VPH).

Ejemplo práctico: Si tu pareja tiene una lesión o infección activa (incluso sin síntomas visibles), el contacto directo con tu piel recién depilada puede facilitar el contagio.

4. Factores que aumentan el riesgo

Algunos hábitos o errores comunes elevan las probabilidades de irritación o infección después de depilarte con cera:



Realizarte la depilación en lugares sin buena higiene.

Usar la misma cera en varias personas (riesgo altísimo).

No limpiar bien la piel antes y después del procedimiento.

Tener relaciones sexuales en las siguientes 24 a 48 horas.

Regla general: Después de depilarte, tu piel necesita un tiempo para “cerrar” esas microfisuras y recuperar su barrera protectora.

5. Cómo reducir los riesgos

Si te gusta depilarte con cera, puedes seguir haciéndolo, pero con precauciones simples que harán toda la diferencia:

Antes de depilarte:



Asegúrate de que el lugar sea profesional y con cera de un solo uso.

Evita hacerlo si tienes heridas, irritaciones o la piel sensible por menstruación.

Después de depilarte:



Evita el sexo, jacuzzis, albercas o ropa ajustada por al menos 24 a 48 horas.

Usa ropa interior de algodón y productos calmantes con aloe o caléndula.

No apliques cremas perfumadas ni exfoliantes en esa zona.

Mantén una buena higiene, pero sin lavar en exceso.

6. Alternativas más suaves

Si tu piel es sensible o tiendes a irritarte fácilmente, puedes probar otros métodos:



Corte con tijera o trimmer íntimo: mantiene la estética sin dañar la piel.

mantiene la estética sin dañar la piel. Depilación láser profesional: reduce el vello sin contacto directo con la piel, aunque también requiere cuidados post procedimiento.

7. Cuándo consultar a tu ginecóloga o dermatóloga

Si notas alguno de estos síntomas después de depilarte:



Ardor o dolor persistente.

Lesiones, granitos o ampollas.

Flujo con mal olor o cambios de color.

Fiebre o malestar general.

Acude a revisión médica. A veces una simple irritación puede confundirse con una infección, y solo un profesional puede determinarlo.

Conclusión

Depilarte con cera no es peligroso en sí, pero sí requiere consciencia y cuidado. La clave está en darle a tu piel tiempo y atención antes y después del procedimiento. Tu zona íntima no necesita verse perfecta, necesita estar sana, protegida y respetada.